Urteil gegen Bundeswehroffizier Franco A. fällt heute

Der Bundeswehroffizier Franco A. muss sich seit rund einem Jahr wegen des Verdachts auf Planung eines Terroranschlags vor dem OLG verantworten. Mitte Juli fällt nun das Urteil.

Heute ist es soweit: Es fällt das Urteil in einem der merkwürdigsten und zugleich spannendsten Prozesse der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Das Urteil gegen den Bundeswehroffizier Franco. A.. Seit nunmehr einem Jahr läuft vor dem Staatsschutzsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) die Aufarbeitung eines Skandals, der die Gesellschaft, die Politik und nicht zuletzt die Bundeswehr vor fünf Jahren erschüttert hat. Spektakulär ist der Prozess, da sich zum ersten Mal ein Bundeswehroffizier wegen Rechtsterrors vor Gericht verantworten muss. Spektakulär ist der Prozess auch, weil Franco A. für viele Skandale in einem sorgte.

Was wird Franco A. vorgeworfen?

Franco A. begann seine militärische Karriere in einer französischen Elite-Militärakademie. Er schrieb eine Masterarbeit mit rassistischem und antisemitischem Hintergrund, bekam in der Bundeswehr aber eine zweite Chance. In Illkirch im Elsass entwickelte er sich zum Offizier in einer deutsch-französischen Brigade. Er war Oberleutnant der Jägertruppe. Doch zu dieser Zeit führte er ein Doppelleben. Von Ende 2015 bis Ende 2017 hatte er sich nämlich unter dem Namen Benjamin David als syrischer Flüchtling registrieren lassen. Er bekam eine Unterkunft im bayerischen Erding zugewiesen und kassierte staatliche Leistungen.

Zeitgleich soll Franco A. in seiner Tätigkeit bei der Bundeswehr nach und nach Munition und Granaten abgezweigt haben, die er hortete. Es soll sich laut der Anklage um rund 1000 Schuss Munition gehandelt haben. Teile von Granaten wurden im Zimmer eines Freundes gefunden, der diese dort für Franco A. aufbewahrte. Das Doppelleben des heute 32-Jährigen flog am 3. Februar 2017 auf. Franco A. wurde am Wiener Flughafen bei dem Versuch festgenommen, eine halbautomatische Pistole aus einem Reinigungsschacht einer Toilette zu holen, die er dort zwei Wochen zuvor versteckt hatte. Die Pistole war geladen und zum Einsatz bereit. Als die Fingerabdrücke von Franco A. genommen wurden, gab es im System einen Treffer. Sie waren bereits als die von Benjamin David registriert. Die Vermutung der Bundesanwaltschaft war daraufhin, dass Franco A. einen Terroranschlag begehen wollte, für den dann sein Alias, der Flüchtling Benjamin David verantwortlich sein sollte. Der Anschlag sollte sich laut den Vermutungen gegen Politikerinnen und Politiker richten, die sich für Flüchtlinge einsetzten.

Wann fällt das Urteil gegen Bundeswehroffizier Franco A.?

Das Urteil wird am Freitag, den 15. Juli, am Staatsschutzsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) fallen.

Prozess gegen Franco A.: Welches Strafmaß steht im Raum?

Die Bundesanwaltschaft fordert im Prozess gegen Franco A. sechs Jahre und drei Monate Haft. Die Verteidigung sieht den Angeklagten als unschuldig verfolgt an und fordert lediglich eine Bewährungsstrafe – für die Straftaten, die Franco A. bereits gestanden hat. Dafür müsste das OLG auf eine Gefängnisstrafe von höchstens zwei Jahren entscheiden und diese zur Bewährung aussetzen.

Falls Franco A. zu mindestens einem Jahr Haft verurteilt wird, muss er die Bundeswehr verlassen. Noch ist er in der Bundeswehr, die ihn allerdings suspendiert hat. Das bedeutet, dass er nur noch die Hälfte seines Solds bekommt und keine Uniform mehr tragen darf. Zu Beginn des Prozesses hatte Franco A. ausgesagt, dass er wieder zurück in die Bundeswehr wolle.

Welche Straftaten hat Franco A. zugegeben?

Sein Doppelleben mit der falschen Identität als syrischer Flüchtling hat Franco A. bereits vor dem Beginn des Prozesses eingeräumt. Er behauptet, dass er damit die Missstände in der deutschen Flüchtlingspolitik aufdecken wollte. In der Hauptverhandlung gab er dann auch den illegalen Besitz der Waffe, die er am Wiener Flughafen bei sich hatte, und von Munition und Sprengstoff zu. Am fünften Prozesstag räumte Franco A. dann ein, noch drei weitere Waffen besessen zu haben.

Ist Franco A. ein Terrorist?

Bei der Urteilsverkündung wird sich fast alles um die Frage drehen, ob Franco A. ein Terrorist ist oder nicht. Fakt ist, dass Skizzen des Angeklagten gefunden wurden, die mögliche Anreise- und Fluchtwege zeigen. Auch Fotos von dem Gebäude in Berlin, in welchem die Amadeu-Antonio-Stiftung untergebracht ist, belasten den Bundeswehroffizier. In Notizen soll unter anderem der Name des damaligen Außenministers Heiko Maas (SPD) auftauchen. Die Generalbundesanwaltschaft sieht in den Notizen eine Art Feindesliste, als Liste mit potentiellen Anschlagsopfern. Für die Planung eines Anschlags spricht auch der Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoff. Die politischen Ansichten von Franco A. könnten dabei Aufschluss auf ein Motiv geben. Auch im Prozess fiel er immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Äußerungen auf.

Franco A. sah sich laut eigenen Aufzeichnungen dazu berufen, "Deutschland zu retten". Ob er dafür einen Anschlag plante, kann aber nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, da er einen solchen Plan nicht einräumte. Es ist auch möglich, dass Franco A. zunächst einen Anschlag plante, dann aber von diesen Plänen Abstand nahm. Das Horten von Waffen und Munition begründete der Angeklagte mit der Vorbereitung auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung in Deutschland. Einen solchen könne es laut den Gedankengängen von Franco A. beispielsweise durch einen Krieg mit Russland oder infolge islamistischer Anschläge geben. Wie glaubhaft Franco A. im Prozess die Planung eines Anschlags von sich gewiesen hat, wird das OLG am 15. Juli entscheiden.