Überschwemmung im Urlaubsland: Reisepreis wird zurückgezahlt

Nach den schweren Unwettern vor zwei Jahren in Norditalien hatte ein Mann seine Teilnahme an einer Gruppenreise in das betroffene Gebiet abgesagt - der Reisepreis muss ihm laut eines Gerichtsurteils erstattet werden. Es habe «die hinreichende Wahrscheinlichkeit bestanden, dass aufgrund der extremen Regenfälle und massiven Überschwemmungen die Reise nach Norditalien mit Gefahren und Einschränkungen verbunden sein würde», teilte das Frankfurter Landgericht sein rechtskräftiges Urteil vom 16. April mit. Es sei nicht entscheidend, dass die Gruppenreise ohne Beanstandung durchgeführt worden sei.

Rund einen Monat vor Reiseantritt war in der Region Bologna wegen schwerer Unwetter Katastrophenalarm ausgelöst worden, mehrere Menschen kamen ums Leben. Einen Tag nach dem Unwetter erklärte der Kläger den Rücktritt von der Reise und verlangte den Reisepreis zurück. Das Amtsgericht gab ihm recht, die Berufung des Reiseveranstalters vor dem Landgericht hatte keinen Erfolg.

