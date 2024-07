US-Schauspieler und Komiker Bob Newhart ist tot

Bekannt ist er für „The Bob Newhart Show“ aus den Sechzigern und Siebzigern sowie für seine Auftritte in den Sitcoms „Young Sheldon“ und „The Big Bang Theory“, jetzt ist der US-Komiker und Schauspieler Bob Newhart verstorben. Wie US-Medien berichten, starb Newhart am Donnerstag in Los Angeles nach einer Reihe an „kürzerer Krankheiten“, wie sein Publizist Jerry Digney mitteilte. Er wurde 94 Jahre alt.

George Robert Newhart, wie der Komiker mit vollem Namen heißt, kam 1929 in Oak Park im US-Bundesstaat Illinois zur Welt. Seinen Durchbruch feierte er bereits in den Sechziger Jahren mit dem Comedy-Album „The Button-Down Mind of Bob Newhart“. Das Album wurde zu einem großen Erfolg, Newhart gewann damit zwei Grammys, stand für 14 Wochen auf Platz 1 der Billboard Charts und schlug Größen wie Frank Sinatra und Harry Belafonte im Rennen um das Album des Jahres.

Jüngere Zuschauer kennen Bob Newhart als Professor Proton in „The Big Bang Theory“

Seitdem trat Newhart in vielen Filmen und Fernsehsendungen auf, beispielsweise 2003 in dem Film „Buddy – Der Weihnachtself“ an der Seite von Will Ferrel. Er blieb bis ins hohe Alter schauspielerisch aktiv, Jüngere dürften ihn vorwiegend als Professor Proton aus „The Big Bang Theory“ und dem Spin-Off „Young Sheldon“ kennen. Seine Rolle eines gealterten Fernseh-Wissenschaftlers wurde mit zwei Emmys ausgezeichnet. Zudem gewann Newhart 1962 einen Golden Globe als bester Schauspieler in einer Fernsehserie. (mit dpa)