Timberlake alkoholisiert im Auto erwischt - Polizeigewahrsam

Der US-Sänger Justin Timberlake hat gerade ein neues Album herausgebracht und ist damit auf Tour. In der Nähe von New York gab es jetzt aber einen Zwischenfall mit der Polizei.

Der US-Sänger Justin Timberlake (43) ist alkoholisiert hinter dem Steuer eines Autos erwischt und vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Dem Sänger werde Trunkenheit am Steuer vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Polizeibehörde in Sag Harbor auf Long Island, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei inzwischen wieder freigelassen worden.

Weitere Details würden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Auch bei einem Richter muss Timberlake noch vorstellig werden. Sein Management reagierte auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

Der Sänger, der mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet ist und zwei Kinder hat, war vor allem mit der Boygroup *NSYNC berühmt geworden und ist inzwischen auch solo erfolgreich. Derzeit ist er mit einem neuen Album auf Tour und soll in den kommenden Tagen unter anderem in Chicago und New York auftreten.

(dpa)