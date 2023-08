US-Schauspieler Angus Cloud mit 25 Jahren gestorben

Der aus der US-Serie "Euphoria" bekannte Schauspieler Angus Cloud ist mit nur 25 Jahren gestorben. Noch ist die Todeursache unklar ‒ es gibt aber einen Verdacht.

Mit nur 25 Jahren ist der US-amerikanische Schauspieler Angus Cloud, bekannt aus der Fernsehserie "Euphoria", gestorben. In einer Mitteilung der Familie, die dem US-amerikanischen Unterhaltungs-Portal TMZ vorliegt, heißt es: "Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden". Und weiter: "Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes."

Der 25-jährige Schauspieler sei im Haus seiner Familie in Oakland im Bundesstaat Kalifornien gestorben. Was die Todesursache ist, wurde bisher nicht offiziell mitgeteilt. TMZ berichtet, dass am Montag von Clouds Familienhaus aus ein Notruf bei der Polizei eingegangen sei. Clouds Mutter soll eine mögliche Überdosis und einen fehlenden Puls bei ihrem Sohn gemeldet haben, schreibt TMZ.

Angus Cloud tot: "Mögliche Überdosis" als Todesursache

Erst vergangene Woche sei der Vater Clouds gestorben. Mit seinem Tod und dem Verlust soll der Schauspieler sehr gekämpft haben. Er litt wohl unter psychischen Problemen: "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war."

Angus Cloud wurde Cloud am 10. Juli 1998 in Kalifornien. Die mehrfach mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichnete Serie "Euphoria" verhalf ihm zum Durchbruch, nach dem er in New York auf der Straße entdeckt wurde. In der Serie, die die in Deutschland auf Sky ausgestrahlt wurde, spielte den Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill. "Euphoria" ist eine der erfolgreichsten Produktionen des Senders.

Neben "Euphoria" spielte Cloud unter anderem auch in dem Film "North Hollywood" und kürzlich in "Scream 6" mit. (mit dpa)

