"Rocky"-Star Carl Weathers mit 76 Jahren gestorben

Als Boxer Apollo Creed in "Rocky" wurde Carl Weathers berühmt. Nun ist der US-amerikanische Schauspieler mit 76 Jahren gestorben.

US-Schauspieler Carl Weathers, der an der Seite von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in Filmen wie "Rocky" und "Predator" bekannt wurde, ist tot. Dies gab sein Manager Matt Luber am Freitag (Ortszeit) bekannt. Nach Angaben seiner Familie starb der Schauspieler am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles "friedlich" im Schlaf. Er wurde 76 Jahre alt.

In der Rolle des Boxers Apollo Creed war Weathers an der Seite von Stallone in vier "Rocky"-Filmen (1976 bis 1985) zu sehen. Mit Schwarzenegger drehte er 1987 den Action-Streifen "Predator". Vor seiner Schauspiel-Karriere war Weathers ein Profi-Football-Sportler.

Er spielte auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter in der Krimi-Serie "Das Gesetz der Straße" und in der Rolle eines Staatsanwaltes in "Chicago Justice". Zuletzt verkörperte er in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" die Figur Greef Karga.

(dpa)