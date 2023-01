Alle Inlandsflüge betroffen: Störung legt Flugverkehr in den USA lahm

Eine technische Störung legt den Flugverkehr in den USA lahm. Derzeit dürfen keine Flugzeuge mehr zu Inlandsflügen abheben. Das Ausmaß der Auswirkungen ist kaum zu überblicken.

Flugzeuge müssen in den USA am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf dem Boden bleiben. Alle Inlandsflüge wurden wegen einer technischen Störung gestoppt. Betroffen ist offenbar das nationalen Kontrollsystem "Notice to Air Missions System". Zunächst war unklar, wann die Maschinen in den USA wieder abheben können und ob derzeit Flugzeuge durch den US-amerikanischen Luftraum fliegen dürfen.

Inlandsflüge in den USA gestoppt: Technische Störung legt Flugverkehr lahm

Die Federal Aviation Administration (FAA) machte öffentlich, mit Hochdruck an der Wiederherstellung des Systems zu arbeiten. Das Kontrollsystem soll Piloten vor möglichen Gefahren auf den Flugrouten warnen. Die FAA gab in einer Mitteilung bekannt, dass nach und nach einige Funktionen wieder in Betrieb genommen werden. Allerdings sei der Betrieb des nationalen Luftraumüberwachungssystems weiterhin eingeschränkt.

"Die FAA hat die Fluggesellschaften angewiesen, alle Inlandsabflüge bis 9.00 Uhr Eastern Time zu unterbrechen, damit die Behörde die Integrität der Flug- und Sicherheitsinformationen überprüfen kann", twitterte die FAA. Das entspricht 15.00 Uhr deutscher Zeit.

Flüge in den USA gestoppt: Alle Flüge und Fluggesellschaften betroffen

American Airlines teilte mit, dass alle Flüge von allen Fluggesellschaften betroffen sind. Demnach werden alle Inlandsflüge verschoben, bis die FAA weitere Informationen bereitstellen würde. Der US-Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, dass man hart daran arbeite, das Problem "schnell und sicher" zu lösen. Er stehe im Kontakt mit der FAA.

In den Morgenstunden des Mittwochs hatten einige Flugreisende in den sozialen Medien von Flugausfällen und Verspätungen berichtet. Ankommende und abfliegende Passagiere müssen wohl weiterhin mit starken Einschränkungen rechnen.

Das Ausmaß der Auswirkungen war zunächst kaum zu überblicken. Laut der Website flightaware.com fielen mehr als 90 Flüge innerhalb, nach oder aus der USA aus. Rund 750 Flüge waren verspätet.

