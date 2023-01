Der Tod von Tyre Nichols ist ein rätselhafter Fall von Polizeigewalt

Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in den USA werden die Beamten angeklagt. Doch mit Rassismus allein lässt sich die Tat nicht erklären.

Die Bilder, die nun immer wieder im amerikanischen Fernsehen laufen, sind kaum auszuhalten. Auf den Aufnahmen sieht man, wie fünf Polizisten auf einer Straße in Memphis einen 29-jährigen unbewaffneten Afroamerikaner ohne erkennbaren Grund aus dem Auto zerren, mehrfach brutal ins Gesicht schlagen, treten, sowie mit Pfefferspray, einem Elektroschocker und einem Knüppel malträtieren. Drei Tage später erlag Tyre Nichols im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Viele Menschen in den USA sind geschockt. Präsident Joe Biden hat seine Empörung und tiefe Trauer kundgetan. Die Staatsanwaltschaft hat die Ex-Beamten in Rekordgeschwindigkeit angeklagt. Doch beim reichweitenstarken rechten TV-Sender Fox News kann man derzeit ein Alternativprogramm verfolgen. "Wir wissen nicht, ob der Kerl etwas genommen hatte. Ich kann keinen tödlichen Schlag erkennen", wiegelte Moderator Jesse Watters schon bei der Ausstrahlung der Gewalt-Sequenz ab.

Politik findet keine Antworten auf Fälle von Polizeigewalt wie gegen Tyre Nichols

Etwas später warnte dann Tucker Carlson, der Ober-Einpeitscher des Kanals, die Zuschauer vor "rassistischem Hass" gegen Weiße: "Heute Abend startet eine aggressive Propagandakampagne, um euch zu manipulieren und den traurigen Tod eines jungen Mannes zu missbrauchen."

Die konträren Reaktionen lassen erahnen, vor welchen Problemen die Gesellschaft und die Politik der USA bei der Aufarbeitung des tödlichen Vorfalls vom 7. Januar stehen. Nach Darstellung der Anwälte seiner Familie hatte sich Nichols auf der Rückfahrt von einem Park befunden, wo er den Sonnenuntergang fotografierte, als er von den Beamten gestoppt wurde. Nach deren Angaben war er zu schnell gefahren. Bei der Kontrolle wenige Meter vor dem Haus seiner Mutter versuchte er zu fliehen, wirkt auf den Videos im Gegensatz zu den Polizisten aber keineswegs aggressiv. "Ich habe nichts getan", beteuert er.

Wie bereits bei früheren Fällen tödlicher Polizeigewalt drängen nun die Demokraten und das Weiße Haus auf Reformen. "Wir dürfen hier nicht stehen bleiben", mahnte der demokratische Senator Cory Booker und versprach, er werde alles tun, um eine überparteiliche Koalition für Gesetzesänderungen zu schmieden, die "helfen, so etwas zu beenden".

Ein ähnlicher Anlauf nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der im Mai 2020 von einem weißen Polizisten mit dem Knie auf dem Nacken erstickt worden war, blieb freilich erfolglos. Inzwischen halten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Eine damals unter anderem angestrebte Aufhebung der Immunität von Polizisten gegen Zivilrechtsklagen lehnen sie weiter ebenso ab wie die Verknüpfung von Bundesmitteln mit dem Umbau der örtlichen Ordnungskräfte. Nicht nur der moderate Republikaner und Ex-Abgeordnete Adam Kinzinger bezweifelt daher, dass es eine überparteiliche Einigung geben wird.

Ein Experte sagt zum Tod von Tyre Nichols: Es ist ein tödliches Gemisch

Hinzu kommt: So dringend erforderlich nach Meinung der Experten strukturelle Veränderungen am Polizeisystem der USA sind, so unklar ist, ob die 2021 diskutierte Reform die aktuelle Tragödie verhindert hätte. So wurde der Würgegriff, der George Floyd tötete und daraufhin verboten werden sollte, in Memphis nicht angewendet. Auch hatten mehrere Beamten ihre Bodycams eingeschaltet und misshandelten Tyre Nichols also im Wissen darum, dass ihr Verhalten dokumentiert wurde.

Schließlich sind alle fünf Täter, die anschließend sofort aus dem Dienst entfernt wurden und nun lange Haftstrafen fürchten müssen, wie das Opfer schwarz. Auch Cerelyn Davis, die Polizeichefin von Memphis, ist eine Afroamerikanerin. Sie hat bewusst darauf hingearbeitete, ihre 2000 Personen starke Truppe der ethnischen Prägung ihrer Stadt anzugleichen.

Viele Kommentatoren in den USA sehen daher nicht bloßen Rassismus, sondern eine spezielle Subkultur innerhalb der Polizei, die junge afroamerikanische Männer von vorneherein als Täter einsortiert und entmenschlicht, als Ursache des Gewaltexzesses. Bei den Ordnungshütern gebe es einen regelrechten internen Wettbewerb um Brutalität und die Zahl der Festnahmen, erklärte der Kriminologie Thaddeus Johnson im Sender PBS: "Beim Betrachten des Videos werden wir Zeugen eines tödlichen Gemischs aus Inkompetenz, Aggression, Machismo und Prahlerei, wer der Härteste ist."