Tornado in den USA: „Es sieht so aus, als wären wir bombardiert worden“

Rettungskräfte haben kaum noch Hoffnung, Überlebende des längsten Tornados in der Geschichte der USA zu finden. Augenzeugen berichten von dramatischen Momenten.

Kyanna Parsons-Perez gehört zu den Glücklichen, die den Einsturz der Kerzenfabrik vor den Toren der Kleinstadt Mayfield im Bundesstaat Kentucky überlebt haben. Doch das unheimliche Grollen des heranziehenden Tornados wird ihr für immer in Erinnerung bleiben. Wie auch der Druck, den sie auf den Ohren verspürte. „Das Gebäude wankte von einer Seite auf die andere“, erinnert sich die Arbeiterin an den Moment vor dem Einsturz, während sie auf ihre Behandlung in der Notaufnahme wartet.

Kurz darauf lag sie unter den Trümmern der Fabrik begraben. Geistesgegenwärtig schaltete sie den Livestream auf Facebook ein, um den Rettungshelfern eine Vorstellung von der Situation zu geben. „Als ich realisierte, dass ich eingeschlossen unter einer Klimaanlage und fünf anderen Kollegen lag, bekam ich es mit der Angst zu tun“, erzählt sie einem Reporter des Guardian von dem als „endlos“ erlebten Warten auf Hilfe.

Während Kyanna mit leichten Verletzungen geborgen werden konnte, überlebten Dutzende ihrer Kolleginnen und Kollegen den Einsturz nicht. Die meisten der rund 70 Toten, die der Tornado in dem Kohlestaat am Fuß der Appalachen forderte, kamen nach Angaben von Gouverneur Andy Beshear in der Kerzenfabrik ums Leben. Ihr Überleben gleicht fast einem Wunder angesichts der Bilder des dem Erdboden gleichgemachten Städtchens. „Es sieht so aus, als wären wir bombardiert worden“, beschreibt Bürgermeisterin Kathy Stewart O’Nan das Wüten des Tornados.

Der Tornado brachte in Kentucky einen Zug zum Entgleisen

Tote gab es auch beim Teileinsturz eines Amazon-Warenlagers in Edwardsville im US-Bundesstaat Illinois, einem Pflegeheim in Arkansas sowie in Tennessee zu beklagen. Insgesamt haben mindestens 100 Menschen ihr Leben verloren. Der Tornado hatte so viel Kraft, dass er in Kentucky einen Zug zum Entgleisen brachte und zur Seite kippte. US-Präsident Joe Biden rief für die betroffenen Regionen den Notstand aus und machte Mittel des nationalen Katastrophendienstes Fema frei. „Ich verspreche Ihnen, egal was nötig ist – die Regierung wird einen Weg finden, Ihnen zu helfen“, sagte der Präsident in einer kurzen Ansprache aus Delaware.

Foto: Ryan C. Hermens

Biden wollte sich nicht festlegen, ob dieses spezielle Extremwetter dem Klimawandel zuzuschreiben ist. Er wisse nur, dass eine Konsequenz der Erderwärmung „eine größere Intensität“ von Wetterereignissen sei. Was der spezifische Einfluss auf dieses Sturmsystem sei, könne er „zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“.

Gewiss ist nach Auskunft von Experten nur, dass es sich um den längsten Tornado in der Geschichte der USA handelte. Den bisherigen Rekord hielt einer, der 1925 eine 350 Kilometer lange Schneise der Zerstörung von Missouri über Illinois bis nach Indiana hinterließ. Damals kamen 695 Menschen ums Leben. Mehr als 15.000 Häuser wurden zerstört.

Dieser Sturm war ein paar Kilometer länger, bewegte sich weiter östlich und ereignete sich zu einer Jahreszeit, in der solche Extremwetterkatastrophen normalerweise nicht vorkommen. Tornados treten in der Regel verstärkt zwischen April und Mai auf, wenn kalte und warme Luftmassen im Herzen der USA aufeinandertreffen. Zudem handelte es sich nicht um einen isolierten Sturm. Der nationale Wetterdienst NWS erhielt insgesamt 37 Berichte von Tornados aus sechs Bundesstaaten. „Das waren die schockierendsten Wetterereignisse, die ich in 40 Jahren erlebt habe“, sagt der Meteorologe Jeff Masters, der sich auf Extremwetterereignisse spezialisiert hat.

Amazon-Gründer Jeff Bezos versprach, der Stadt Edwardsville zu helfen

Insgesamt trug die frühzeitige Warnung durch Sirenen, Fernsehen und Textnachrichten dazu bei, dass die Zahl der Toten nicht so hoch war wie bei dem bis dahin längsten Tornado in der Geschichte. Doch der materielle Schaden ist erheblich. Etwa in Edwardsville am Ufer des Mississippi. Dort betreibt Amazon ein Warenlager, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum größten Teil Zuflucht in einem Tornado-Schutzraum suchten. Sechs Beschäftigte, die es nicht rechtzeitig schafften, kamen ums Leben, als der Tornado das Dach wegriss und das Gebäude kollabieren ließ.

Foto: Jeremy Hogan, Sopa Images/Zuma Press Wire/dpa

Amazon-Gründer Jeff Bezos versprach, der Stadt nach Kräften zu helfen. „Edwardsville soll wissen, dass das Amazon-Team sich verpflichtet fühlt, die Stadt zu unterstützen und sie durch die Krise begleiten wird.“

In Mayfield versuchen die Betroffenen, Sinn in der Katastrophe zu finden. „Wir sind in der Weihnachtszeit und es passierte in einer Kerzenfabrik“, sagt Darryl Williams einem Reporter vor Ort. Er hoffe auf ein Wunder, dass seine vermisste Schwester Denise noch lebend aus den Trümmern der Fabrik geborgen werden kann. Es sei eine schwierige Vorstellung, dass die vierfache Mutter „das Geschenk des Lebens verloren habe, während sie Geschenke herstellte“.