Auf dem Weg nach Florida: Hurrikan "Nicole" steuert auf Ostküste der USA zu

Florida muss sich auf einen weiteren Hurrikan vorbereiten. "Nicole" ist auf dem Weg zur Ostküste der USA, an der November-Hurrikans ungewöhnlich sind.

Ein Hurrikan im November ist an der Ostküste der USA selten, doch in diesem Jahr wird das Szenario zur Wirklichkeit. Sturm "Nicole" erreichte am Mittwoch noch knapp unter der Hurrikan-Schwelle die Bahamas, traf auf der Insel Great Abaco auf Land. Mittlerweile hat sich der Sturm zu einem Hurrikan entwickelt und steuert auf die USA zu.

USA: Hurrikan "Nicole" auf dem Weg nach Florida

Auf dem Weg in Richtung Ostküste der USA hat "Nicole" an Stärke gewonnen. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen, wie aus Daten des US-Hurrikanzentrums NHC hervorgeht. Wenn ein Sturm mindestens 119 Stundenkilometer erreicht, wird er als Hurrikan bezeichnet.

In der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) wird "Nicole" nun wohl auf die Ostküste von Florida treffen. Die örtlichen Behörden der betroffenen Regionen ordneten Evakuierungen an. Von diesen ist auch der Club Mar-a-Lago betroffen, welcher dem früheren US-Präsidenten Donald Trump gehört. Der US-Bundesstaat wurde von Hurrikan "Ian" bereits im September schwer getroffen.

Das Zentrum des neuerlichen Hurrikans soll sich nun etwa 160 Kilometer östlich von Palm Beach befinden. Das teilte das nationale Hurrikan-Zentrum in Miami mit. Demnach sollen die maximal andauernden Windgeschwindigkeiten bei 120 Kilometern pro Stunde liegen. "Nicole" soll sich mit 20 Stundenkilometern Richtung Westen bewegen.

November-Hurrikan eine Ausnahme an der Ostküste der USA

Florida ist an starke Stürme gewähnt, fast jedes Jahr trifft ein Hurrikan auf die Ostküste der USA. Im November blieb der US-Bundesstaat von diesen aber zumeist verschont. Seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1853 traf nur zweimal ein November-Hurrikan auf Florida. Dabei handelte es sich um Hurrikan "Kate" im Jahr 1985 und Hurrikan "Yankee" 1935.

Die Hurrikansaison dauert im Atlantik grundsätzlich vom 1. Juni bis zum 30. November eines Jahres an.