Vier Tote in US-Einkaufszentrum – Zivilist tötet offenbar Amokschützen

In den USA ist es am Sonntag zu einem weiteren tödlichen Vorfall mit Schusswaffen gekommen. Im US-Bundesstaat Indiana eröffnete ein Mann im Gastronomiebereich eines Einkaufszentrums das Feuer und erschoss drei Menschen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Schütze wurde bei dem Vorfall in der Stadt Greenwood von einem Zivilisten getötet.

Schüsse in Einkaufszentrum in Indiana – Zivilist tötet Schützen

Laut einem örtlichen Polizeivertreter soll es sich bei dem Schützen um einen erwachsenen Mann handeln. Über ein mögliches Motiv machte er keine Angaben. Er soll einen verdächtigen Rucksack und weitere Munition bei sich gehabt haben. Der Schütze soll bei der Tat in der Greenwood Park Mall von einem 22 Jahre alten Mann erschossen worden sein, der sich am Ort des Geschehens befunden haben und legal eine Waffe bei sich getragen haben soll.

Der Polizeivertreter nannte den Zivilisten einen "Helden" und "barmherzigen Samariter". Er erklärte zudem: "Wir sind erschüttert über einen weiteren Vorfall dieser Art in unserem Land, in unserer Stadt."

Video: dpa

Debatte um Waffengesetz tobt in den USA

Die Schüsse in Indiana sind direkt in einer heißen Debatte um das Waffengesetz gefallen. In den Vereinigten Staaten fordern viele Menschen strengere Waffengesetze, die sich in den US-Bundesstaaten unterscheiden. Die neuerliche Diskussion wird hitzig geführt, was vor allem auf jüngste Vorfälle zurückzuführen ist.

Vor rund zwei Wochen hatte ein 21 Jahre alter Mann in einem Vorort von Chicago sieben Menschen erschossen, die bei sich bei einer Parade rund um die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in den USA, dem Unabhängigkeitstag, befunden hatten. Zuvor war es im US-Bundesstaat Texas zu einem Amoklauf in einer Grundschule gekommen. Bei diesem kamen 19 Kinder und zwei Lehrkräfte ums Leben.