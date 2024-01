Kältewelle in den USA: Wetterdienst rechnet mit minus 45 Grad

Der US-Wetterdienst warnt vor Temperaturen bis zu minus 45 Grad in dieser Woche. Bereits in den vergangenen Tagen hat das Wetter für Strom- und Flugausfälle gesorgt.

Eine Kältewelle hält die USA aktuell in Atem. Eisige Temperaturen, Schnee, gefrierender Regen und eisige Windböen gefährden fast 100 Millionen Menschen von Nordkalifornien bis zur Küste von Main. Die Bundesstaaten Oregon, Kalifornien, Idaho, Illinois und Wisconsin haben bereits Todesfälle im Zusammenhang mit dem Wetter gemeldet. Der Wetterdienst warnt vor Temperaturen von bis zu minus 45 Grad.

Stromausfälle und gestrichene Flüge wegen Kältewelle in den USA

Etwa 95 Millionen Menschen befinden sich laut den Meteorologen in den von Minustemperaturen betroffenen Gebieten. In Michigan, New York, Pennsylvania und Wisconsin waren Zehntausende Menschen ohne Strom. Allein in Oregon sollen mehr als 150.000 Haushalte und Unternehmen nach heftigen Schnee- und Eisstürmen betroffen gewesen sein.

Die starken Schneefälle in Kombination mit heftigen Winden sorgen für drastische und plötzliche Sichtverschlechterungen. In nur wenigen Minuten können sich Schneedecken bilden. Die Kältewelle hat auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb in den USA. Mehr als die Hälfte der Flüge zum und vom Buffalo Niagara International Airport wurden gestrichen. Laut dem Spiegel wurden auch auf dem Chicago O'Hare International Airport, dem Denver International Airport und dem Seattle-Tacoma International Airport mehrere Flüge gestrichen oder verschoben.

Anders als der Großteil des Landes, der mit den Schneefällen kämpft, leiden Orte in den Bundesstaaten Maine und New Hampshire unter einer Rekordflut. Mehrere Häuser wurden überschwemmt.

Kältewelle in den USA: Nächste "arktische Explosion" gegen Ende der Woche

Der Wetterdienst erwartet bis Dienstag kühle Winde und bis zu minus 45 Grad in Montana sowie North und South Dakota. Zur Mitte der Woche sollen die Temperaturen wieder etwas steigen, bevor eine weitere "arktische Explosion" gegen Ende dieser Woche auf die USA trifft, die wieder zu gefährlich kaltem Wetter im Mittleren Westen und im Süden führen soll.