Polizei fasst Schützen in Atlanta nach Großfahndung

Nach einer Großfahndung der Polizei wurde der Schütze gefasst, der in Atlanta eine Frau getötet und vier weitere verletzt haben soll.

In einem US-Krankenhaus fallen Schüsse, es folgt eine aufsehenerregende Flucht: Der Verbrecher hält die Polizei über Stunden in Atem. Als er festgenommen wird, schweben mehrere Opfer noch in Lebensgefahr.

Nach tödlichen Schüssen in einem Krankenhaus der US-Großstadt Atlanta hat eine stundenlange Großfahndung zur Festnahme des mutmaßlichen Täters geführt. Laut Polizeiangaben wurde der 24-Jährige gestern Abend (Ortszeit) gefasst, nachdem er im Warteraum einer Klinik um sich geschossen und eine 39-Jährige getötet haben soll. Bei der Tat, deren Hintergründe zunächst unklar waren, wurden außerdem vier weitere Frauen verletzt - einige von ihnen lebensgefährlich. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Nach dem Vorfall flüchtete der mutmaßliche Schütze in einem gestohlenen Auto. Die Einsatzkräfte suchten in mehreren Bezirken des Bundesstaates Georgia mit einem Großaufgebot nach dem Mann, der als bewaffnet und gefährlich beschrieben wurde. Ein Foto des Verdächtigen wurde ebenfalls veröffentlicht. Schießereien, Morde und auch Suizide mit Feuerwaffen sind in den USA an der Tagesordnung. Jedes Jahr kommen so Zehntausende Menschen ums Leben. Im konservativ geprägten Bundesstaat Georgia sind die Schusswaffengesetze besonders lax. Der republikanische Gouverneur Brian Kemp unterzeichnete vergangenes Jahr ein Gesetz, dass das Tragen von Schusswaffen auch ohne staatliche Lizenz erlaubt. (dpa)

