Historischer Wintersturm in den USA: "Reisen vermutlich unmöglich"

In den USA sorgt ein Wintersturm für chaotische Szenarien. Reisen sind in einigen Regionen kaum mehr möglich. Nun soll der Sturm die Ostküste erreichen.

Am Mittwoch wurden zahlreiche Bundesstaaten in den USA von heftigen Winterstürmen heimgesucht. Das öffentliche Leben kam in vielen Städten und Regionen nahezu zum Erliegen. Das Sturmband erstreckte sich von der US-amerikanischen Westküste bis hin zu den Großen Seen im Grenzgebiet zu Kanada. In rund 280.000 Haushalten fiel der Strom aus. An Reisen ist zunächst kaum zu denken.

Wintersturm in den USA: "Reisen vermutlich unmöglich"

"Der historische Wintersturm wird Reisen vermutlich unmöglich machen", warnte der Nationale Wetterdienst für den Bundesstaat Minnesota, in dem ein halber Meter Neuschnee erwartet wird. In den kommenden Tagen sollten demnach nur Fahrten unternommen werden, die sie kaum verhindern lassen: "Wenn Sie reisen müssen, nehmen Sie in ihrem Auto eine extra Taschenlampe, Essen und Wasser mit."

Eine Warnung, die bald auch für weitere Bundesstaaten gelten könnte. Selbst in Regionen nahe des sonst so sonnigen Los Angeles wurden Schneewarnungen herausgegeben. Bislang mussten rund 1500 Flüge gestrichen werden. Die meisten Verbindungen betrafen den Minneapolis-St. Paul International Airport. Im ganzen Land kam es bei Flügen zu Verspätungen. Zum Aschermittwoch fiel außerdem der Gottesdienst in 90 Kirchen im Bundesstaat Michigan aus.

Wetterchaos in den USA: Wintersturm soll Ostküste erreichen

Im Laufe der Woche wird der Wintersturm wohl aus die Ostküste der USA erreichen. Davon gehen Meteorlogen aus. Es wurden bereits Warnungen herausgegeben. In Illinois und Michigan sollen Autofahrerinnen und Autofahrer wegen erheblichem Glatteis besonders vorsichtig sein. Autofahrten würden ein Risiko darstellen, das kaum zu kalkulieren ist.

Die Ostküste der USA war bereits zum Jahreswechsel von einem schweren Wintersturm heimgesucht worden. Es wurden in einigen Regionen bis zu minus 40 Grad gemessen. Besonders hart war Buffalo betroffen gewesen, die zweitgrößte Stadt im Bundesstaat New York. Der Westen New Yorks ist immer wieder Schauplatz von starken Schneefällen. Der jüngst Sturm, der den Namen "Elliot" trug, war aber auch für die Region ungewöhnlich stark und lang. Er forderte auf direkte und indirekte Weise wohl 69 Todesfälle.