Mann liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Ein Mann hat sich im Rhein-Main-Gebiet eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist erst durch einen Unfall mit einem Polizeiauto gestoppt worden. Nach Angaben der Behörde war der 59 Jahre alte Fahrer des Wagens höchstwahrscheinlich alkoholisiert. Demnach fiel einer Streife der Wagen am frühen Dienstagmorgen in Usingen (Hochtaunuskreis) durch sein verdächtiges Fahrverhalten auf.

Als die Beamten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer Vollgas. Es folgte eine knapp 30-minütige Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen nach Darmstadt. Dabei durchbrach der Flüchtige Polizeiabsperrungen und missachtete sämtliche Aufforderungen anzuhalten, bis er schließlich in einer Straße in Darmstadt gegen einen Streifenwagen prallte.

Der 59-Jährige wurde festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht. Der Führerschein des Mannes konnte den Angaben nach nicht sichergestellt werden, da der Mann aufgrund diverser vorheriger Strafverfahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.