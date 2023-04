Schwimmende Festung: USA stellt Kriegsschiff USS Santa Barbara vor

Die USS Santa Barbara gleicht mit einer Länge von 128 Metern und einem Gewicht von über 3000 Tonnen einer schwimmenden Festung. Die USA wollen das Schiff im kommenden Jahr einsetzen.

In einer großen Zeremonie haben die USA am Samstag im kalifornischen Port Hueneme eines ihrer modernsten Kriegsschiffe vorgestellt. Bei der USS Santa Barbara handelt es sich um ein Küstenkampfschiff der US-Navy. Sie ist das 32. Schiff, das für die küstennahe Gefechtsführung der US‑Marine konzipiert und entwickelt wurde. Die USS Santa Barbara ist das erste Navy-Schiff, das dank innovativer Technologien vollständig mit unbemannten Waffen- und Aufklärungssystemen ausgestattet ist. Bereits im kommenden Jahr soll es eingesetzt werden.

USS Santa Barbara: Ausstattung des Schiffs

Die USS Santa Barbara gleicht einer schwimmenden Festung. Trotz ihrer Länge von 128 Metern und einem Gewicht von über 3000 Tonnen gilt das Schiff als sehr schnell und wendig. Bis zu 40 Knoten (74 km/h) sind möglich. Es ist mit modernster Technik ausgestattet.

Die USS Santa Barbara soll von einer verhältnismäßig kleinen Besatzung von etwa 40 Seeleuten geführt werden können. Berichten zufolge sei dies möglich, weil viele Waffensysteme, wie beispielsweise Geschütze, Mini-U-Boote oder Drohnen, computergesteuert sind und unbemannt funktionieren. Zur Ausstattung des Schiffs selbst gehören Raketenwerfer und Maschinenkanonen. Es gibt auch einen unbemannten Helikopter an Bord. Auf dem Deck können Hubschrauber mit Marinesoldaten landen.

Aussehen und Name der USS Santa Barbara

Auch das Aussehen der USS Santa Barbara ist besonders. Vor allem das Aluminium-Trimaran-Design sticht ins Auge. Ein Trimaran ist ein Boot mit einem breiten mittleren Rumpf und zwei schmalen, wie Ausleger gebauten seitlichen Rümpfen. Die kantige Form soll Berichten zufolge unter anderem vor feindlichem Radar schützen.

Im Inneren ist das Schiff mit einer Folie ausgekleidet, wodurch es für mögliche Feinde auf dem Radar nur schwer zu erkennen ist. Das erste Schiff mit dem Namen USS Santa Barbara wurde schon vor über 100 Jahren in Dienst gestellt. Das aktuelle Modell ist das dritte Schiff mit dem Namen der kalifornischen Küstenstadt.

USS Santa Barbara offiziell in Betrieb genommen

Bereits 2018 wurde die USS Santa Barbara angekündigt. 2021 wurde sie getauft und zu Wasser gelassen. Im Juli 2022 übernahm die US-Marine das Schiff. Ein Dreivierteljahr später wurde es nun offiziell von den Seestreitkräften für Kampfeinsätze in Betrieb genommen. "Unsere Nation braucht dieses großartige Schiff – und vor allem die Matrosen und Marines, die an Bord dienen", sagte ein Kommandant der US-Pazifikflotte bei der Vorstellung am Wochenende.