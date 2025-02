Liebespfad lockt am Valentinstag nach Poppenhausen

Statt Rosen oder Pralinen könnte ein gemeinsamer Ausflug ein schönes Geschenk zum anstehenden Valentinstag sein. Beispielsweise zum Liebespfad in Poppenhausen, der seit 2012 Menschen in die Gemeinde im Landkreis Fulda lockt. Die Doppeldeutigkeit mit dem Ortsnamen sei bei der Planung der Attraktion gar nicht klar gewesen, sagt Tourismusmanagerin Andrea Müller.

Das sei erst durch das große Medieninteresse aufgefallen. Sogar ein Rundfunksender aus Manchester und eine Zeitung aus Wien hätten nach der Eröffnung Näheres wissen wollen. «Für unsere Vermarktung ist das natürlich gut», erklärt die Tourismusmanagerin. «Wo ist ein Liebesweg besser aufgehoben als in Poppenhausen?» Der drei Kilometer lange Rundkurs mit Blick auf die Wasserkuppe und andere Erhebungen der Rhön beinhaltet Herzen aller Art, interessante Informationen und Mitmachstationen.

Vorhängeschloss als Zeichen der Verbundenheit

Valentinstag ist kommenden Freitag, am 14. Februar. Wer auf der Suche nach Ausflugszielen nicht nach Osthessen fahren möchte, wird auch andernorts fündig: Der Eiserne Steg in Frankfurt etwa ist ein beliebtes Ziel von Liebespaaren, die dort ein kleines Vorhängeschloss als Zeichen der Verbundenheit hinterlassen. Inzwischen ist auf der Fußgängerbrücke eine regelrechte Last der Liebe zusammengekommen: So schätzt die Stadt das Gesamtgewicht der Schlösser auf rund fünf Tonnen.

Auch die Kirchen machen Angebote zum Valentinstag und vergessen dabei die Singles nicht. Im Dom im südhessischen Lampertheim beispielsweise können sich an dem Tag alle segnen lassen. «Liebe hat so viele Formen und zeigt sich in so vielen Menschen, dass wir das Angebot nicht nur auf Paare begrenzen wollten», sagt Vikarin Annika Meisner. So seien auch Freundschaften eine Form von Liebe. Ebenso gebe es Liebe zwischen Eltern und Kindern, von verwitweten Menschen zu verstorbenen Partnern sowie die Selbstliebe.

Der etwa drei Kilometer lange Liebesweg in Poppenhausen verbindet Panoramasichten und Elemente rund um das Thema Liebe. Ein großes Herz am Ausgangspunkt zeigt, worum es geht. Foto: Michael Bauer/dpa

Was heißt «Ich liebe Dich» auf Finnisch? Eine Tafel am Liebesweg weiß die Antwort. Foto: Michael Bauer/dpa

Glück und Liebe gehören zusammen. Ein Selfie-Point in Form eines vierblättrigen Kleeblatts lädt Besucher des Liebeswegs zum Fotografieren ein. Foto: Michael Bauer/dpa