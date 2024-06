Leiche auf der Suche nach Valeriia gefunden: Ist es die Vermisste?

Eine Neunjährige verschwand vor gut einer Woche auf dem Weg zur Schule. Nun wurde eine Leiche gefunden. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch unklar.

Vor gut einer Woche, am Montagmorgen (3. Juni) um 6.50 Uhr machte sich die neunjährige Valeriiaaus der sächsischen Kleinstadt Döbeln auf den Weg zur Schule. Dort ist sie allerdings nie angekommen. Nachdem sie am Nachmittag nicht aus der Schule nach Hause zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie am Abend bei der Polizei als vermisst.

Polizei sucht bei Großeinsatz nach vermisster Valeriia aus Döbeln

Bei einem Großeinsatz der Polizei am Dienstagnachmittag (11. Juni) wurde in einem Wald zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf an einer Straße eine Leiche gefunden. Ob es sich um das Mädchen handelt, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen am und um den Tatort dauerten laut Polizei bis in die Nacht zum Mittwoch. "Weitere Details lassen sich aktuell auch aufgrund der notwendigen, langwierigen Ermittlungsarbeit nicht mitteilen", hieß es. Die Polizei will am Mittwoch nähere Informationen bekannt geben.

Mädchen aus Döbeln in Sachsen vermisst: Suche mit Drohnen und Suchhunden

Beamte suchten zuvor unter anderem mit einem Fährten- und einem Personensuchhund und einem Hubschrauber nach dem Mädchen, das aus der Ukraine stammt und seit 2022 mit seiner Mutter in Deutschland lebt, . Auch Polizeitaucher und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz, die den Fluss Mulde und das Ufer absuchten. Gefunden wurde bisher nichts, auch nicht ihr rosafarbener Schulranzen oder ein Kleidungsstück.

Zudem wurde umfangreiches Bild- und Videomaterial – rund zehn Terabyte – analysiert und dabei sogenannte Super-Recogniser eingesetzt. Das sind Spezialisten, die sich Gesichter besonders gut einprägen und wiedererkennen können.

Auch Einwohner waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Den Angaben zufolge haben sich in der Stadt private Suchtrupps gebildet. Das sei nicht verboten, so die Polizei. Allerdings dürften sie nicht die Arbeit der Polizei behindern oder bei ihrer Suche Straftaten wie Land- oder Hausfriedensbruch begehen. (mit dpa)