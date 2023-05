SpaceX schießt sie ins All: Die kommerzielle Raumstation Vast Haven-1 im Porträt

Die kommerzielle Raumstation Vast Haven-1 soll schon bald für Weltraumtouristen offenstehen. Die wichtigsten Eckdaten stehen dafür nun fest. Ein Überblick.

Für Interessenten eines Aufenthalts im All gibt es schon Tickets für Vast Haven-1. Das US-Unternehmen Vast will schon bald Gäste in der ersten kommerziellen Raumstation in Empfang nehmen. Nun ist bekannt, wann es losgehen soll und mit welcher Hilfe der Konzern die Raumstation ins All bringen will.

Vast Haven-1: SpaceX soll kommerzielle Raumstation ins All schießen

Vast bekommt prominente Unterstützung. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX soll dabei helfen, die erste kommerzielle Raumstation der Geschichte ins All zu befördern. Der Konzern von Elon Musk soll Vast Haven-1 mit einer wiederverwendbaren Trägerrakete vom Typ Falcon-9 in die erdnahe Umlaufbahn bringen. Das verkündeten beide Unternehmen. Der Zeitplan steht auch schon fest.

Wann soll die Mission Vast Haven-1 starten?

Die Mission Vast Haven-1 soll im August 2025 so richtig Fahrt aufnehmen. Dann ist der Abschuss in den Orbit geplant. Schon kurz darauf sollen die ersten Menschen in der Raumstation einziehen können. Weltraumtouristen sollen bis zu 30 Tage in der Umlaufbahn der Erde verbringen können.

Um einen Ausflug ins All zu buchen, muss man kein Astronaut sein. Das nötige Kleingeld sollte man aber wohl mitbringen.

Vast Haven-1: Es gibt schon Tickets für einen Flug ins All

Die ersten vier Tickets für einen Aufenthalt in Vast Haven-1 stehen bereits zum Verkauf. Raumfahrtagenturen und Privatpersonen kommen als Käufer in Frage. Der Preis für ein Ticket wurde bislang nicht öffentlich bekanntgegeben. Um ein Schnäppchen dürfte es sich mit Sicherheit nicht handeln. Das hat auch mit dem Programm zu tun, welches hinter einer solchen Reise steht.

Weltraumreisende müssen zunächst eine umfassende Ausbildung am Dragon-Raumschiff und der Falcon-9-Rakete absolvieren, um einen Trip zu der Raumstation unternehmen zu können. Das Raumschiff dockt an der Vast Haven-1 an und soll die Insassen nach 30 Tagen auch wieder zur Erde bringen. Der Weg bis zu einer beziehbaren Raumstation ist für Vast Haven-1 außerdem steinig - und teuer. SpaceX soll alleine rund 61 Millionen Euro dafür verlangen, vier Weltreisende zu der Raumstation zu bringen.

Vast Haven-1 ist nur der Anfang: Riesige Raumstation soll folgen

Die aktuelle Mission von Vast soll erst der Anfang sein. Das US-Unternehmen hat ambitionierte Pläne im Weltraum. Sie will im kommenden Jahrzehnte eine riesige Raumstation ins All bringen, in der bis zu 40 Menschen gleichzeitig leben können. Sie soll eine Länge von 100 Metern haben. Die Spannweite der Internationalen Raumstation ISS beträgt 109 Meter.

Die riesige Raumstation von Vast soll außerdem dazu fähig sein, eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Das soll ich durch Rotation gelingen. Wenn das gelingen sollte, könnten Menschen über einen längeren Zeitraum in der Raumstation bleiben können, ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen fürchten zu müssen. Eine schwerelose Raumstation führt dazu, dass durch die Gewichtslosigkeit nach und nach ein Abbau der Muskulatur stattfindet.

Kommerzielle Raumstation Vast Haven-1: Die wichtigsten Daten