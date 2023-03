Leiche in Fluss gefunden: Handelt es sich um Vater von Fußballprofi?

Seit einer Kneipentour im Dezember 2022 wird der Vater des Fußballprofis Kai Brünker vermisst. Jetzt wurde eine Leiche in der Brigach gefunden.

Seit über zwei Monaten wird der 61-jährige Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker vermisst. In der vergangenen Woche organisierte die Polizei eine weitere Suchaktion in einem Waldgebiet in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) – offenbar ohne Erfolg. Jetzt haben Spaziergänger eine Leiche am Brigach-Ufer in Donaueschingen gefunden. Sie wurde an einer Böschung angetrieben. Nach den Regenfällen der vergangenen Nacht führt die Brigach im Moment mehr Wasser als in den vergangenen Tagen.

Handelt es sich bei Leiche um Vater von Kai Brünker?

Wie der Südkurier berichtet, handle es sich um einen männlichen Toten. Wie lange er schon nicht mehr lebt, sei noch unklar. Die Polizei würde nach der Bergung versuchen, die Identität des Mannes festzustellen. Am Freitag soll die Leiche obduziert werden, um die genaue Todesursache feststellen und die Identität sicherstellen zu können.

Es deutet allerdings schon jetzt vieles darauf hin, dass es sich um den Vater von Kai Brünker handelt. Bei der Leiche seien laut Südkurier, der sich auf einen Pressesprecher der Polizei beruft, die Kleidung und auch der Ausweis des vermissten 61-Jährigen gefunden worden. Seiner Familie habe man bereits Bescheid gegeben.

Vater von Kai Brünker seit Dezember vermisst

Der 61-Jährige ist am Abend des 23. Dezember 2022 nach einer Kneipentour in Villingen-Schwennigen verschwunden. Zuletzt wurde er um 20.30 Uhr beim Verlassen einer Gaststätte in der Altstadt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er laut Polizei zwar angetrunken, aber trotzdem orientiert. Wo er sich danach aufgehalten hat, ist unklar. Die Polizei geht von einer hilflosen Lage aus.

Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 61-Jährigen. Kai Brünker veröffentlichte die Vermisstenmeldung auf Instagram und bat um Hinweise.

