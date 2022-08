Vater von vermisster Hilal soll Ehefrau mit Messer attackiert haben

Vor über 20 Jahren verschwand seine Tochter spurlos, jetzt steht der Vater vor Gericht. Er soll mit einem Messer auf seine Frau losgegangen sein, weil sie sich trennen wollte.

Weil seine Frau sich von ihm trennen wollte, soll ein 57-Jähriger im April dieses Jahres mit einem Messer auf sie losgegangen sein. Seit Dienstag steht der Mann, dessen Tochter Hilal seit Jahrzehnten vermisst wird, in Hamburg vor Gericht.

Vater von vermisster Hilal soll mit Messer auf Ehefrau losgegangen sein

Der 57-Jährige habe die schwere Zeit nach dem Verschwinden seiner Tochter nur durch den Zusammenhalt der Familie überstanden, ließ der Mann über seine Anwältin verlauten. "Wir waren eine glückliche Familie bis zu dem schrecklichen Tag, als unsere älteste Tochter Hilal verschwand", so der Angeklagte laut der Bild. Bis heute hätte die Familie keinen Frieden finden können.

Wie der NDR berichtet, habe es ihn rasend gemacht, als seine 55-jährige Frau ihm am 5. April sagte, dass sie sich trennen wolle. Dem Familienvater wird vorgeworfen, in die Küche gegangen zu sein, ein Messer geholt und damit versucht zu haben, auf seine Frau einzustechen. Eine 32-jährige Tochter, die auch in der Wohnung im Stadtteil Bahrenfeld war, soll dazwischen gegangen sein. Die zwei Frauen wurden an den Händen verletzt.

Die beiden berufen sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht und werden nicht gegen den 57-Jährigen aussagen. Er ist wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Am 29. August geht es mit der Beweisaufnahme weiter. Das Urteil soll im September fallen.

Tochter des Angeklagten seit 1999 vermisst

Seit dem 27. Januar 1999 wird die Tochter des Ehepaars vermisst. Die damals Zehnjährige verschwand spurlos. Eine heiße Spur gibt es bis heute nicht. Das Mädchen wollte damals Süßigkeiten im nahegelegenen Einkaufszentrum kaufen und kam nicht mehr zurück nach Hause. Nach bisherigem Ermittlungsstand gilt es als wahrscheinlich, dass Hilal dort auf dem Parkplatz gegen ihren Willen in ein Fahrzeug gezogen und anschließend an einen unbekannten Ort gebracht wurde.