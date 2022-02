Ukraine: Vatikan erneuert Angebot zur Vermittlung

Der Vatikan hat angeboten, zwischen der Ukraine und Russland als Vermittler zu fungieren. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin forderte zudem, die Kämpfe zu beenden.

Wegen des Krieges in der Ukraine will der Vatikan zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine vermitteln. Der Vatikan hat damit sein Angebot erneuert, im Krieg als Friedensvermittler einzuspringen. Dazu sei der Heilige Stuhl "jederzeit bereit", man wolle den Konfliktparteien bei der Suche nach einer Lösung helfen. Das sagte Kardinalsstaatssekretär Pietro Parolin, der oberste Diplomat des Vatikans, in einem Interview mit vier italienischen Zeitungen vom Montag.

Video: dpa

Vatikan-Diplomat Parolin: "Kämpfe beenden und zurück zu Verhandlungen"

"Ich wiederhole die dringende Aufforderung des Heiligen Vaters bei seinem Besuch in der russischen Botschaft, die Kämpfe zu beenden und zu Verhandlungen zurückzukehren", so Parolin. Papst Franziskus war am Samstag in einer außergewöhnlichen Aktion auf eigene Faust in die russische Vertretung gefahren.

