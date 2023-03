Zahl der Katholiken ist weltweit gestiegen

Weltweit gibt es wieder mehr Katholiken. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch der Kurie zum Jahr 2021 hervor.

Die Zahl der Katholiken weltweit ist nach Angaben des Vatikans im Jahr 2021 auf rund 1,378 Milliarden Menschen gestiegen. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch der Kurie hervor, wie das offizielle Nachrichtenportal Vatican News am Wochenende berichtete. Demnach stieg die Anzahl der Menschen mit katholischem Glauben zwischen 2020 und 2021 um 1,3 Prozent.

Während in Europa kaum Veränderung zu beobachten sei, gebe es vor allem in Afrika immer mehr Katholiken, konkret gut drei Prozent mehr als noch 2020. In Amerika und Asien betrug der Anstieg laut der Erhebung etwa ein Prozent.

Weniger Katholiken: In Deutschland war der Trend gegenläufig

In Deutschland war der Trend gegenläufig: Für das Jahr 2021 hatte die Deutsche Bischofskonferenz knapp 360.000 Kirchenaustritte und damit so viele wie noch nie verzeichnet. Zwischen 2020 und 2021 ging die Anzahl an Katholiken im Deutschland um 2,47 Prozent zurück. Insgesamt machten Katholiken im Jahr 2020 rund 17,67 Prozent der Weltbevölkerung aus, wie das Annuarium Statisticum Ecclesiae - so der offizielle Name des vatikanischen Jahrbuchs - schilderte.

Der Anteil der Afrikaner an der katholischen Weltbevölkerung wachse. In den Jahren 2020 und 2021 stammten demnach mehr als 19 Prozent von dem Kontinent. Insgesamt gibt es laut der Auswertung inzwischen fast so viele afrikanische Katholiken wie europäische. Rund die Hälfte aller Menschen katholischen Glaubens kommt aus Nord-, Mittel- und Südamerika (48 Prozent). Das Land mit der höchsten Anzahl an Katholiken, rund 180 Millionen, bleibe Brasilien, hieß es. (dpa)

Lesen Sie dazu auch