Trägerrakete Vega C: Kosten, Probleme und Chancen für europäische Raumfahrt

Die zweite Mission der Trägerrakete Vega C ist gescheitert, ein schwerer Rückschlag für die ESA. Die Rakete hat enorme Bedeutung für Europas Raumfahrt.

Es war ein schwerer Rückschlag für die europäische Raumfahrt: Der erste kommerzielle Start der Trägerrakete Vega C ist schiefgelaufen. Bei ihrem Weg ins All kam die Rakete wenige Minuten nach dem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana vom Kurs ab. Das teilte Stéphane Israël, Chef des Raketenbetreibers Arianespace, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit: "Leider können wir sagen, dass die Mission verloren ist." Eine gescheiterte Mission mit großer Strahlkraft, denn die Trägerrakete Vega C hat eine große Bedeutung für Europas Raumfahrt.

Was ist die Trägerrakete Vega C?

Die Vega C stellt eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete dar. Es handelt sich um eine italienische Trägerrakete mit vier Stufen, die im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) von Avio entwickelt wurde. Die Abkürzung steht im Italienischen für "Vettore Europeo di Generazione Avanzata". Zu Deutsch: "Europäische Trägerrakete fortgeschrittener Generation."

Bei der Vega handelt es sich um die kleinste europäische Trägerrakete. Sie kann leichtere Satelliten ins All bringen. Am 13. Februar 2012 hatte sie erfolgreich ihren Erstflug absolviert. Die Vega-Raketen starten vom europäischen Weltraumbahnhof, der sich in Französisch-Guyana befindet.

Trägerrakete Vega C: Bedeutung für die ESA

Die Vega C ist eine stärkere Version der Vega-Rakete. Sie kann bis zu 2,5 Tonnen in die erdnahe Umlaufbahn bringen. Das sind im Vergleich zu den Vorgängern rund 800 Kilogramm mehr Last. Die Europäische Weltraumorganisation erhofft sich von der Vega C, dass sie die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen kann. Laut der ESA ist die neue Trägerrakete billiger und flexibler. Gemeinsam mit der größeren Trägerrakete Ariane 6 stellt die Trägerrakete Vega C den großen Hoffnungsträger von Europas Raumfahrt dar.

Europäische Vega-C-Rakete: Kosten, Daten und Fakten

Kosten der Rakete: Rund 360 Millionen Euro

Rund 360 Millionen Euro Höhe: 11,7 Meter (in Stufe 4)

11,7 Meter (in Stufe 4) Durchmesser: 3,4 Meter

3,4 Meter Nutzlastkapazität: 2,5 Tonnen

2,5 Tonnen Treibstoffmenge: 143,6 Tonnen

143,6 Tonnen Schub: 4.500 kN

4.500 kN Triebwerk: P120

P120 Typ: Feststoff

Gescheiterte Mission mit Arianespace: Probleme der Trägerrakete Vega C

Bei der Mission am 20. Dezember hatte die Trägerrakete Vega C zwei Erdbeobachtungssatelliten mit einem Budget von 600 Millionen Euro an Bord. Sie kam offenbar vom Kurs ab, da es Probleme mit dem Triebwerk gab. Die Rakete wurde in einer Höhe von 110 Kilometern offenbar kontrolliert und gezielt zum Absturz gebracht. Das Unternehmen Arianespace stufte die Mission als gescheitert ein.

Im Sommer war der Erstflug mit der Vega C noch geglückt. Ihre Zuverlässigkeit konnte die Trägerrakete nun nicht unter Beweis stellen. Es scheint noch eine Menge Arbeit auf Arianespace und die ESA zuzukommen.