Vegane Ernährung bei Kindern: Ist sie gesund?

Größe, Gewicht und BMI

: Im Vergleich zu omnivoren Kindern waren vegane Kinder in der Meta-Analyse etwas kleiner. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zufolge könnte die Abweichung allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass in einer der untersuchten Studien jüngere vegane Kinder einbezogen wurden. Unter Ausschluss dieser Studie gab es keine signifikanten Unterschiede in der Körpergröße mehr. Auch in Bezug auf das Körpergewicht und den Body-Mass-Index (BMI) unterschieden sich die beiden Gruppen kaum.