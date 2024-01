Fastnacht in Franken 2024: Alle Infos zur Kultsendung aus Veitshöchheim

Die Fastnacht in Franken wird auch im Februar 2024 wieder stattfinden - und der BR überträgt es live. Alle Infos rund um Termin, Künstler und Co. gibt es hier.

Seit 1987 ist die Fastnacht in Franken eine der beliebtesten Prunksitzungen Deutschlands - nicht zuletzt wegen ihren vielen närrischen und prominenten Persönlichkeiten. Mehrere hundert Gäste vor Ort in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim und ein Millionenpublikum zuhause vor dem Fernseher verfolgen jährlich "Fastnacht in Franken". Auch im Februar 2024 geht die Show und Kultsendung in die nächste Runde. Alles Wissenswerte zum bekannten Franken-Fasching und ihren Gästen lesen Sie hier.

Wann kommt Fastnacht in Franken 2024?

Wie gewohnt, wird "Fastnacht in Franken" auch im kommenden Jahr am Freitag vor Weiberfastnacht stattfinden. Damit fällt der Termin auf den 2. Februar 2024. Der BR wird die Prunksitzung in Franken um 19 Uhr live ausstrahlen.

Tickets für Fastnacht in Franken 2024

Um selbst einmal vor Ort dabei zu sein, hatten Interessierte die Möglichkeit, sich zwischenAschermittwoch 2023 und dem 30. September 2023 um Karten beim Fastnacht-Verband Franken e.V. zu bewerben. Wer tatsächlich in die Veitshöchheimer Mainfrankensäle eingeladen wird, das Los erst in der Weihnachtszeit entschieden. Am 20. Dezember erhielten die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner die Nachricht, ob sie dabei sind oder nicht. Sobald die Tickets bezahlt sind, werden sie postalisch zugesendet.

Fastnacht in Franken 2024: Künstler und Künstlerinnen - wer tritt auf?

Bislang steht noch nicht vollständig fest, wer 2024 alles auf der Bühne zu sehen sein wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfen sich die Närrinnen und Narren sowie alle Fans, die der Sendung schon jetzt entgegenfiebern, auf bekannte Gesichter freuen.

Wir veröffentlichen die folgende Liste also unter Vorbehalt - es ist halt noch nicht in trockenen Tüchern, welche der üblichen Verdächtigen tatsächlich in den Veitshöchheimer Mainfrankensälen auftreten werden.

Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth ( Mittelfranken )

und aus ( ) Klaus Karl-Kraus aus Erlangen ( Mittelfranken ) - für 2024 bestätigt

aus Erlangen ( ) - für 2024 bestätigt Peter Kuhn aus Schweinfurt ( Unterfranken )

( ) "Dreggsagg" Michl Müller aus Bad Kissingen ( Unterfranken )

( ) Ines Procter aus Erlabrunn (Landkreis Würzburg , Unterfranken )

(Landkreis , ) Sebastian Reich aus Würzburg ( Unterfranken )

( ) Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Landkreis Haßberge, Unterfranken )

) Viva Voce aus Ansbach ( Mittelfranken )

aus ( ) Matthias Walz aus Karlstadt (Landkreis Main-Spessart , Unterfranken ) - für 2024 bestätigt

(Landkreis , ) - für 2024 bestätigt "Gankino Circus" aus Dietenhofen ( Mittelfranken )

( ) Altneihauser Feierwehrkapell'n ( Oberpfalz )

Diese Acts werden in Auguren-Kreisen auch gemunkelt, aber hier sind die Fragezeichen noch etwas größer.

Philipp Weber aus Amorbach , Landkreis Miltenberg

aus , Andreas Goller aus Niederwerrn , Landkreis Schweinfurt

aus , Männerballett-Gruppe Turedancer aus Zellingen . Landkreis Main-Spessart

Wer ist bei Fastnacht in Franken 2024 noch dabei?

Nachdem Bernd Händel, der langjährige Sitzungspräsident, zurückgetreten und auch 2022 und 2023 nicht mehr in seiner leitenden Funktion aufgetreten war, wird Christoph Maul aus Schillingfürst in Mittelfranken - wie auch auch schon 2023 - die Moderation der Livesendung übernehmen. Dies ist bereits auf seiner eigenen Webseite angekündigt worden.

Der Auftritt der Altneihauser Feierwehrkapell'n war lange nicht sicher. Nachdem die Gruppe 2022 nicht dabei gewesen war und sich Fastnachtbegeisterte bereits sorgten, ob sie jemals wieder in Veitshöchheim auftreten werden, waren sie 2023 wieder ein Programmpunkt des Abends. Auch für 2024 wurde die Gruppe nun wieder als Programmpunkt angekündigt.

Auch Ministerpräsident Markus Söder gehörte 2023 zu den prominenten Gästen des Abends. Verkleidet als Stammesältester der Bayern machte besonders seine Verkleidung die Runde. Wie er auf seinem Instagram-Account schrieb, habe er viel Spaß auf der fränkischen Prunksitzung gehabt. Diese bezeichnete er selbst als "kulturelle[n] Höhepunkt Frankens". Man darf also vermuten, dass der CSU-Politiker sich dieses Highlight im Jahr 2024 nicht entgehen lassen wird. Welche Verkleidung Markus Söder in diesem Jahr wählen wird, bleibt bis zum Schluss eine Überraschung.