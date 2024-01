Fastnacht in Franken 2024: Alle Infos zur Kultsendung aus Veitshöchheim

Die Fastnacht in Franken wird auch im Februar 2024 wieder stattfinden - und der BR überträgt es live. Alle Infos rund um Termin, Künstler und Co. gibt es hier.

Seit 1987 ist die Fastnacht in Franken eine der beliebtesten Prunksitzungen Deutschlands - nicht zuletzt wegen ihren vielen närrischen und prominenten Persönlichkeiten. Mehrere hundert Gäste vor Ort in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim und ein Millionenpublikum zuhause vor dem Fernseher verfolgen jährlich "Fastnacht in Franken". Auch im Februar 2024 geht die Show und Kultsendung in die nächste Runde. Alles Wissenswerte zum bekannten Franken-Fasching und ihren Gästen lesen Sie hier.

Wann kommt Fastnacht in Franken 2024?

Wie gewohnt, wird "Fastnacht in Franken" auch im kommenden Jahr am Freitag vor Weiberfastnacht stattfinden. Damit fällt der Termin auf den 2. Februar 2024. Der BR wird die Prunksitzung in Franken um 19 Uhr live ausstrahlen - alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung im TV oder in der Mediathek stehen fest.

Fastnacht in Franken 2024: Künstler und Künstlerinnen - wer tritt auf?

Lange wurde über die Acts gerätselt und spekuliert, doch nun ist die Liste der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler (bis auf eine Ausnahme) in trockenen Tüchern:

Ines Procter Rolle: "Putzfraa" Erster Auftritt bei der Närrischen Weinprobe 2013 Aus Erlabrunn, Landkreis Würzburg Kabarettistin, themenunabhängig als "Putzfraa" vielseitig einsetzbar

Viva Voce A-cappella-Band Zum fünften Mal bei Fastnacht in Franken Persönliche Erinnerungen an Franz Beckenbauer Spezialisiert auf leichte Kost und bringt Glücklichkeit in die Sendung

Sebastian Reich - und Amanda: Bauchredner seit über 21 Jahren Bekannt durch Nilpferd-Dame Amanda Zeigte sich 2023 erstmals mit Elefantendame Gabriele Fant

Oti Schmelzer: Regelmäßiger Gast, betrachtet sich als "ganz normalen Menschen" Arbeitet bei der Autobahnmeisterei in Knetzgau

Matthias Walz: Bekannt für schwarzen, hintergründigen Humor Spielerischer Umgang mit Ohrwürmern und fröhlichen Schlager Trägt eine markante Rockabilly-Frisur ohne Haarlack

Gankino Circus: A-cappella-Band, "kleinste Prunksitzung der Welt" 2023 Gegründet 2007 in Dietenhofen, Mittelfranken Positive Resonanz führte zur erneuten Einladung

Heißmann und Rassau: Bekannt für witzige, freche, hintersinnige Sketches Publikumslieblinge deutschlandweit Erhielten den Valentin-Orden der Münchner Narrhalla 2024

Peter Kuhn: Büttenredner, Schauspieler, Regisseur, Bühnenbildner, Erzieher Markenzeichen: feiner Humor und Doppeldeutigkeit Tritt seit 1991 als Büttenredner auf

Klaus Karl-Kraus: Vielseitiger Künstler: Kabarettist, Schriftsteller, Musiker, Sportreporter Letztes Jahr als Erlanger "Kärwa Gerch" aufgetreten

Michl Müller: Bekannt als "Dreggsagg" aus Garitz Vom Werkzeugmacher zum bundesweiten Fernsehstar Klingender Abschluss der Sendung

Lubber und Babbo: Thomas Klug und Matthias Schmelzer aus Oberschwappach Erstmals auf der großen Bühne in Veitshöchheim Närrische Bergsteiger, bereits in der Region bekannt

Altneihauser Feierwehrkapell'n: Auftritt ist fraglich

Ob die Blaskapelle aus der Oberpfalz 2024 dabei ist? Wohl eher nicht. Kommandant Norbert Neugirg sagte der Redaktion: "Die derzeitigen Aussichten sind in der Tat so schlecht, dass wir wieder damit rechnen, den Franken die Freude, die wir nicht teilen, einbrocken zu müssen."

Wer ist bei Fastnacht in Franken 2024 noch dabei?

Nachdem Bernd Händel, der langjährige Sitzungspräsident, zurückgetreten und auch 2022 und 2023 nicht mehr in seiner leitenden Funktion aufgetreten war, wird Christoph Maul aus Schillingfürst in Mittelfranken - wie auch auch schon 2023 - die Moderation der Livesendung übernehmen. Dies ist bereits auf seiner eigenen Webseite angekündigt worden.

Auch Ministerpräsident Markus Söder gehörte 2023 zu den prominenten Gästen des Abends. Verkleidet als Stammesältester der Bayern machte besonders seine Verkleidung die Runde. Wie er auf seinem Instagram-Account schrieb, habe er viel Spaß auf der fränkischen Prunksitzung gehabt. Diese bezeichnete er selbst als "kulturelle[n] Höhepunkt Frankens". Man darf also vermuten, dass der CSU-Politiker sich dieses Highlight im Jahr 2024 nicht entgehen lassen wird. Welche Verkleidung Markus Söder in diesem Jahr wählen wird, bleibt bis zum Schluss eine Überraschung.