Venedig verlangt seit heute fünf Euro Eintritt von Touristen

Wer einen Tagesausflug nach Venedig macht, muss seit Donnerstag erstmals fünf Euro Eintritt bezahlen. Ein Ticket muss im Voraus über das Internet gebucht werden.

Seit diesem Donnerstag (25. April) müssen Touristen in Venedig erstmals Eintritt bezahlen. Die italienische Lagunenstadt verlangt von allen Tagesgästen zwischen 8.30 und 16 Uhr eine Gebühr in Höhe von fünf Euro. Zunächst handelt es sich um einen Test bis zum 5. Mai. Danach müssen Venedig-Touristen praktisch an allen Wochenenden bis Mitte Juli bezahlen. Bis zum Jahresende soll dann entschieden werden, ob die Regelung auf Dauer umgesetzt wird – möglicherweise auch an weiteren Tagen und zu höheren Preisen.

Ziel der Gebühr sei es, die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu steigern und nicht Geld zu verdienen, so die Stadtverwaltung. Sie soll verhindern, dass der Massentourismus in Venedig noch mehr Schäden anrichtet als heute schon. Vergangenes Jahr reisten Schätzungen zufolge rund 15 Millionen Besucher nach Venedig.

Eintritt für Venedig: Touristen benötigen QR-Code

Weil das Tagesticket im Voraus gebucht werden muss, sollen die Touristenströme besser gesteuert werden können. Ausschließlich Tagesbesucher ab 14 Jahren müssen Eintritt bezahlen. Die Urlauber sollen sich online einen QR-Code besorgen und aufs Handy laden, den sie bei Kontrollen vorzeigen müssen. Andernfalls drohen zwischen 50 und 300 Euro Strafe.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Pendler, Studierende, Bewohnerinnen und Bewohner der Region Venetien sowie Menschen, die ein Grundstück dort haben, müssen nicht zahlen. Wer in Venedig übernachten oder eine Aufenthaltssteuer zahlt, ist auch von der Gebühr entbunden. Übernachtungsgäste brauchen ebenfalls einen QR-Code, bekommen den aber vom Hotel oder dem Vermieter umsonst. Laut der Stadtverwaltung haben sich online bereits mehr als 130.000 Menschen angemeldet. Die Einnahmen sollen in den Erhalt der Kanäle, Straßen und Gebäude fließen.

Eintritt: Venedig erwartet viele Besucher in den kommenden Tagen

Die Regelung trat an diesem Donnerstag in Kraft, weil in Italien mit einem Feiertag an das Ende der deutschen Besatzung 1945 erinnert wird. Viele Besucher nutzen wegen des Feiertags am 1. Mai in der nächsten Woche die kommenden Tage für ein extrem langes Wochenende. Deshalb werden in Venedig über die vielen Gäste aus dem Ausland hinaus noch mehr einheimische Besucher erwartet als ohnehin schon.

Mit seinen im Kern nur etwa 50.000 ständigen Einwohnern gehört Venedig zu den beliebtesten Touristenzielen weltweit. Seit vielen Jahren bereitet der Strom an Besuchern der Stadt große Probleme. Vor allem im Sommer ist in den engen Straßen rund um den Markusplatz kaum noch ein Durchkommen. Insbesondere Kreuzfahrt-Touristen stehen in der Kritik. (mit dpa)