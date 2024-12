Christkindlmarkt Ingolstadt 2024: Öffnungszeiten & Programm

In der Vorweihnachtszeit öffnet auch der Christkindlmarkt in Ingolstadt jedes Jahr aufs Neue seine Pforten, also auch 2024. Seit Ende November lädt der Weihnachtsmarkt auf dem Theaterplatz in Ingolstadt mit festlich geschmückten Buden, heißen Getränken und abwechslungsreichem Programm ein. Ein besonderes Highlight ist die Weihnachtsbahn, die ihre Fahrgäste durch die stimmungsvoll dekorierte Innenstadt führt. Alle wichtigen Informationen zum Christkindlmarkt Ingolstadt 2024 finden Sie hier.

Christkindlmarkt Ingolstadt 2024: Eröffnung und Termine

Wer den Christkindlmarkt in Ingolstadt besuchen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu: Am 27. November ging es nämlich los. Der Weihnachtsmarkt wurde gemeinschaftlich eröffnet, vom Nikolaus, dem Christkind und Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Christian Scharpf.

Seit die üppige Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet wurde, können sich Besucher bis zu den Weihnachtsfeiertagen auf dem Christkindlmarkt die Zeit vertreiben. Dieser ist wie gewohnt auf dem Theatervorplatz in der Ingolstädter Altstadt angesiedelt. Vom 27. November bis zum 23. Dezember 2024 ist der Markt täglich für Besucher geöffnet.

Die Öffnungszeiten beim Christkindlmarkt Ingolstadt 2024

Der Veranstalter hat diese Öffnungszeiten veröffentlicht:

Christkindlmarkt am Theaterplatz

Sonntag bis Mittwoch 10 - 20 Uhr

Donnerstag bis Samstag 10 - 21 Uhr

Nachtaktiv am 29. November 2024 10 - 23 Uhr

Kunsthandwerkermarkt am Carraraplatz

„Klein. aber fein“ - so charakterisieren es die Veranstalter. Am Carraraplatz bieten festlich dekorierte Hütten eine Auswahl an handgefertigten Produkten wie Malereien, Holzarbeiten, Schmuck und gestrickte Accessoires. Ergänzt wird das Angebot durch weihnachtliche Gestecke, Teddybären, Baumkuchen, herzhafte Snacks sowie österreichische Spezialitäten und feine Lebkuchen.

Fr 29.11. - So 01.12

Fr 06.12. - So 08.12.

Fr 13.12. - So 15.12.

Sa 20.12. - So 22.12

Jeweils...

Fr 15 - 21 Uhr

Sa 12 - 21 Uhr

So 12 - 20 Uhr

Die Winter Lounge

Schon seit mehr als zehn Jahren präsentiert sich die urige Winter Lounge in den Rathausarkaden als eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt. Aufwendig dekoriert und mit Liebe zum Detail empfängt die Lounge ihre Besucher.

Mo 11.11.2024 - Mo 06.01.2025

Di 24.12.2024: 9 - 13 Uhr Weißwurstessen

Täglich von 14 - 22.30 Uhr

Feiertage geschlossen

Christkindlmarkt Ingolstadt 2024: Das Programm

Soviel vorab: Es gibt ein paar Änderungen des ursprünglich veröffentlichten Programms (Stand: 30.11.2024):

30.11.2024: Chor Ingolstadt, 17 –19 Uhr

01.12.2024: Chor LAT IN, 14 –14:30 Uhr auf der Bühne am Christkindlmarkt

07.12.2024: Klaus Mopsauer, 17 –19 Uhr

14.12.2024: Ben Toller, 17 –19 Uhr

14.+15.12.2024: Fotokulisse, am ehemaligen Galeria Kaufhof

15.12.2024: Prossit Brothers, 17.30–18.30 Uhr auf der Bühne am Christkindlmarkt

21.12.2024: Norbert Müller, 17 –19 Uhr

Im Übrigen haben die Veranstalter dieses Programm zu bieten:

Mittwoch, 27.11.

Christkindlmarkt

16.30–18.00: Musikalische Umrahmung durch die Schanzer Musikanten

17.00: Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Scharpf zusammen mit dem Christkind und dem Nikolaus

Kulturzeit Theaterplatz

15.00–19.00: Kostenfreies, weihnachtlich-kreatives Bastelprogramm für Kinder

Das Kinderprogramm für alle übrigen Tage findet man auf der Website des Kulturamts



Donnerstag, 28.11.

Christkindlmarkt

18.00–19.00: Turmbläser Möckenlohe





Freitag, 29.11.

Christkindlmarkt

18.00–19.00: Blechbläser St. Christoph



Samstag, 30.11.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Alphornbläser

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

18.00–19.30: Piusbläser

Sonntag, 01.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Kapelle Rabenstein

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen



Montag, 02.12.

Christkindlmarkt

16.00–17.00: Bläserensemble der Staatlichen Realschule Neuburg

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Turmbläser Möckenlohe



Dienstag, 03.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: St. Oswald Bläser



Mittwoch, 04.12.

Christkindlmarkt

16.00–18.00: „Türmerey“ – Verteilen von Barbarazweigen und Verlesen der Geschichte der Hl. Barbara

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Bläserensemble der Simon-Mayr Sing- und Musikschule



Donnerstag, 05.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Bläserchor der Ickstatt Realschule



Freitag, 06.12.

Christkindlmarkt

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Posaunenchor Brunnenreuth



Samstag, 07.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Hohenwarter Musebuam

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.30: Kolpingia Gerolfing

Sonntag, 08.12.

Christkindlmarkt

14.00–15.00: Strawanzer

15.00–17.00: Besuch der Krampusgruppe Unterschleißheim und des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

Montag, 09.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Blechbläser St. Matthäus Mennoniten



Dienstag, 10.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Blechbläser der Pfarrei Herz Jesu





Mittwoch, 11.12.

Christkindlmarkt

16.00–17.00: Bläserensemble der Staatlichen Realschule Neuburg

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Saxophonquintett MGV Etting





Donnerstag, 12.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: KAB-Bläser





Freitag, 13.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Blechbläser St. Christoph



Samstag, 14.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Drumschool Ingolstadt

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.30: 4Phones



Sonntag, 15.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Die Druckknöpfe

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen



Montag, 16.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Zwiebelturmbläser Hundszell



Dienstag, 17.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Krautbucklbläser

Mittwoch, 18.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Orchester MGV Etting



Donnerstag, 19.12.

Christkindlmarkt

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: St. Augustin Bläser



Freitag, 20.12.

Christkindlmarkt

15.30–17.00: Altmühltaler Bergdeifl’n e.V.

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.00: Ingolstädter Bläserquartett



Samstag, 21.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Musikverein Rohrenfels

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen

18.00–19.30: Piusbläser



Sonntag, 22.12.

Christkindlmarkt

15.00–16.30: Geri & The Wagtails

16.00–18.00: Besuch des Hl. Nikolaus

17.00: Adventskalender-Türchen öffnen



Montag, 23.12.

Christkindlmarkt

Letzter Tag: Geöffnet von 10.00–20.00

Parkmöglichkeiten beim Christkindlmarkt Ingolstadt 2024

Es gibt ausreichend Parkplätze direkt unter dem Christkindlmarkt in der Tiefgarage am Theater – alles ist auch auf dem Parkleitsystem in der Stadt ausgeschildert. Die Tiefgarage ist durchgehend geöffnet, die erste halbe Stunde ist gratis.

Christkindlmarkt Ingolstadt 2024 - und sonst so?

Es gibt neben den bereits erwähnten Attraktionen noch ein paar Schmankerln obendrauf:

Adventskalender

Märchenweg

Eisarena

Stände der Partnerstädte

Weihnachtsbahn

Krippenweg

Kreatives Basteln bei der Kulturzeit