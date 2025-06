Gautsch Königsbrunn 2025: Programm, Öffnungszeiten und alle Infos

Seit 1967 findet in Königsbrunn alljährlich ein großes Volksfest statt, das ursprünglich anlässlich der Erhebung der Stadt ins Leben gerufen wurde. Inzwischen ist die sogenannte „Gautsch“ ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt und gehört zu den bedeutendsten Veranstaltungen im Jahreskalender von Königsbrunn.

Die Veranstaltung beginnt traditionell am letzten Freitag im Juni mit dem Anstich des ersten Bierfasses durch den Ersten Bürgermeister und erstreckt sich über zehn Tage. In diesem Zeitraum bietet die Stadt ein umfangreiches Programm, das sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet. Auf dem Festgelände erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl an Fahrgeschäften und gastronomischen Angeboten. Musikalisch begleitet wird das Fest durch Blaskapellen, Showbands sowie Rockgruppen aus der Region. Auch im Festzelt wechseln sich klassische Blasmusik und moderne Stilrichtungen ab.

Wann findet die Gautsch 2025 in Königsbrunn statt? Wie lauten die Öffnungszeiten? Wo genau wird gefeiert und gibt es auch dieses Mal wieder ein Feuerwerk? In diesem Artikel beantworten wir alle wichtigen Fragen rund um die Königsbrunner Gautsch 2025.

Gautsch in Königsbrunn: Öffnungszeiten 2025

Die Stadt Königsbrunn lädt auch im Jahr 2025 wieder zur traditionellen Gautsch ein. Die Veranstaltung hat am Freitag, dem 27. Juni begonnen und endet am Sonntag, dem 6. Juli. Der Vergnügungspark ist täglich ab 14 Uhr geöffnet. An den Sonntagen geht es bereits um 11 Uhr los. Das Festzelt und die Fahrgeschäfte schließen in der Regel um 23 Uhr, an Freitagen und Samstagen erst um 23:30 Uhr. Am letzten Veranstaltungstag, Sonntag, der 6. Juli, endet das Fest um 21 Uhr.

Programm: Das ist 2025 auf der Königsbrunner Gautsch geboten

Zum festen Bestandteil des Programms der Gautsch in Königsbrunn gehören unter anderem ein Familiennachmittag, spezielle Angebote für Seniorinnen und Senioren, ein Feuerwerk sowie Ballonwettfahrten. Einen Überblick über das Programm vom 27. Juni bis 6. Juli 2025 finden Sie hier:

Freitag, 27. Juni 2025: Eröffnung

17 Uhr: Treffpunkt am Europaplatz, Festumzug mit den Vereinen zum Festplatz und Festzeltöffnung

18 Uhr: Bieranstich mit den „Lumpenbachern“ (BIER.ZELT.PARTY!)

22.45 Uhr: Feuerwerk

Samstag, 28. Juni 2025: Partyabend

16 Uhr: Festzeltöffnung

19 Uhr: „FIRE ABEND“ (Königsbrunner Party-Heimspiel)

Sonntag, 29. Juni 2025: Bayerischer Tag

9 Uhr: Festzeltöffnung

9.30 Uhr: Weißwurst-Frühstück

10 Uhr: „WürfelBlech“ (Böhmisch gut)

13 Uhr: „Blas & Band“ (Blech trifft Schlager)

18 Uhr: „Blasorchester Königsbrunn“ (Blasmusik für alle)

Montag, 30. Juni 2025: Burger-Montag

18 Uhr: Festzeltöffnung

19 Uhr: „Spicy Pops“ (Rock Night, präsentiert von Radio Schwaben)

Dienstag, 1. Juli 2025: Rock-Dienstag

18 Uhr: Festzeltöffnung

19 Uhr: „Race Cats“ (50ies- & 60ies-Rockabilly)

Mittwoch, 2. Juli 2025: Familientag und Starnacht mit Nicki

14 Uhr: Festzeltöffnung

14 Uhr: Kinder- und Familientag (bis 20 Uhr vergünstigte Preise)

15.30 Uhr bis 17 Uhr: TSC Dance Gallery e. V.

19.00 Uhr: „Duo Grenzenlos“ (Schlager und Party), „Nicki“ (80ies- & 90ies-Schlager) und „Salvatore e Rosario“ (deutsch-italienische Schlager)

Donnerstag, 3. Juli 2025: Trachtenparty

11 Uhr: Festzeltöffnung

11 Uhr: Seniorenmittag mit „Waroinger“ (Oberkrainer Musik)

19 Uhr: „Albfetza“ (Oktoberfest-Partyband)

Freitag, 4. Juli 2025: Tag der Betriebe

18 Uhr: Festzeltöffnung

19 Uhr: „Mercuries“ (Partystimmung)

Samstag, 5. Juli 2025: Burschen- und Goißentag

Ab 5.30 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

17 Uhr: Festzeltöffnung

17.30 Uhr: Burschen- und Goißentag

19 Uhr: „Manyana“ (HAPPY MUSIC FÜR HAPPY PEOPLE)

Ab 19 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

Sonntag, 6. Juli 2025: Dart-Turnier und Festausklang

Ab 5.30 Uhr: Heißluftballon-Wettfahrt (nur bei gutem Wetter)

9.30 Uhr: Festzeltöffnung

11 Uhr: Beginn Dart-Turnier (24 Dartscheiben, 1. Platz: Gutschein in Höhe von 500,– €), Caller John Fowler „Jayeff“, Turnierleitung Helga Becker und „DJane Rose“ (Party-Musik)

Adresse: Wo ist die Königsbrunner Gautsch 2025?

Die Gautsch in Königsbrunn findet auf dem Festplatz an der St.-Johannes-Straße, 86343 Königsbrunn statt. Im Zeitraum von Freitag, 27. Juni, bis Sonntag, 6. Juli 2025, kann es rund um das Veranstaltungsgelände zu Verkehrseinschränkungen kommen. Detaillierte Informationen zu den betroffenen Straßen und Regelungen sind auf der Website der Stadt Königsbrunn einsehbar.

Gibt es bei der Gautsch in Königsbrunn 2025 ein Feuerwerk?

Zum Beginn der Königsbrunner Gautsch war auch im Jahr 2025 ein Feuerwerk geplant, das am Freitag, dem 27. Juni, um 22.45 Uhr, auf dem Festplatz durchgeführt wurde. Das Feuerwerk markierte neben dem traditionellen Bieranstich den offiziellen Auftakt des Volksfestes.