"Grill den Henssler Sommer-Special" 2024: Sendetermine und alle Infos

Im September 2024 ging auf VOX das Sommer-Special von „Grill den Henssler“ an den Start. In den sechs neuen Folgen treten Starkoch Steffen Henssler und viele prominente Gäste auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg gegeneinander an. Dabei stehen den Kandidaten jede Woche neue Coaches zur Seite. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus Kochkunst und Unterhaltung.

Sie möchten mehr zum „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024 erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir zeigen Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung, Kandidaten und Jury.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Sendetermine auf VOX

Die erste Folge der Grill-Duell-Show wurde am Sonntag, dem 8. September 2024, um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Bereits eine Woche zuvor war sie beim Streaming-Dienst RTL+ verfügbar. Die restlichen fünf neuen Folgen gibt es in den darauffolgenden Wochen jeweils sonntags, zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen. Hier haben wir alle Sendetermine des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ 2024 in einer kurzen Übersicht:

Folge 1: Sonntag, 8. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2: Sonntag, 15. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3: Sonntag, 22. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4: Sonntag, 29. September 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 5: Sonntag, 6. Oktober 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 6: Sonntag, 13. Oktober 2024, 20.15 Uhr, VOX

Übertragung von „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024

Die Übertragung des „Grill den Henssler Sommer-Specials“ 2024 findet wie gewohnt auf dem Free-TV Sender VOX statt. Jede Folge gibt es zusätzlich auch beim hauseigenen Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen. Dort stehen die neuen Ausgaben der Grill-Duell-Show mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung.

Sie möchten mehr Kochshows im Stream anschauen? Kein Problem! Auf Joyn können Sie unter anderem „Wer kocht das Beste für die Gäste“ anschauen. Zusätzlich können Sie beim Streaming-Anbieter Prime Video die Kochserie „Star Kitchen“ mit Tim Raue abrufen.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Diese Kandidaten treten im Grill-Duell an

In der neuen Staffel wird Steffen Henssler von einer Vielzahl prominenter Gäste herausgefordert. Die Liste der Kontrahenten umfasst Comedienne Ilka Bessin, Hundetrainer und Entertainer Martin Rütter, TV-Star Detlef Steves sowie Schauspielerin Cristina do Rego. Auch die Comedians Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer, Ärztin Doc Caro, YouTuberin Sally Özcan sowie Sänger Sasha treten gegen ihn an. Zudem stellen „Let’s Dance“-Jurymitglied Jorge González, Moderator Alexander Bloch sowie die Sänger Smudo und Michi Beck und Comedienne Tahnee ihre Kochkünste unter Beweis.

Besonders spannend dürfte es für den Gastgeber beim Coach Special werden, in dem die Koch-Coaches Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl und Mario Kotaska versuchen, gegen Steffen Henssler zu gewinnen. Den Abschluss der Staffel bilden Reality-TV-Star Evelyn Burdecki, Komiker Guido Cantz und Moderator Ross Antony.

Hier haben wir für Sie aufgelistet, welche Promis in den jeweiligen Folgen bei „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024 zu sehen sind:

Folge 1:

Coach: Alex Wulf

Ilka Bessin

Martin Rütter

Detlef Steves

Icon Vergrößern Martin Rütter ist Kandidat beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024. Foto: RTL Icon Schließen Schließen Martin Rütter ist Kandidat beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024. Foto: RTL

Folge 2:

Coach: Ali Güngörmüş

Cristina do Rego

Özcan Cosar & Bastian Bielendorfer

Doc Caro

Folge 3:

Coach: Lucki Maurer

Sally Özcan

Sasha

Jorge González

Folge 4:

Coach: Johann Lafer

Alexander Bloch

Smudo & Michi Beck

Tahnee

Folge 5 (Coach-Special):

Ali Güngörmüş

Ralf Zacherl

Mario Kotaska

Folge 6:

Coach: Sepp Schellhorn

Ross Anthony

Guido Cantz

Evelyn Burdecki

Jury beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024

Wie auch bei den bisherigen Staffeln von „Grill den Henssler“ setzt sich die Jury beim „Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024 aus einem dreiköpfigen Jurorenteam zusammen. In der neuen Sommer-Ausgabe sind erneut der ehemalige Fußballfunktionär Reiner Calmund, Moderatorin Jana Ina Zarrella und Koch Christian Rach mit von der Partie.

„Grill den Henssler Sommer-Special“ 2024: Gewinner - Wer hat gewonnen?

In Folge 1 kommt es gleich zu einem Eklat. Nachdem für das Team zunächst alles reibungslos abgelaufen war, passiert es ausgerechnet beim Dessert. Detlef „Deffi“ Steves hat einen Kochunfall und schneidet sich. Doch es bestand kein Grund zur Sorge, während die Wunde verbunden wird, greifen seine Teamkollegen ein und übernehmen kurzerhand. Doch trotz aller Bemühungen geht die erste Runde der Show für den Starkoch Steffen Henssler aus. Er gewinnt mit 105 zu 94 Punkten.

Auch in Folge 2 schneidet sich ein Koch-Gast ordentlich in den Finger. Nach einer ärztlichen Betreuung kann es jedoch weiter gehen. Schlussendlich gewinnt Steffen Henssler mal wieder mit 111 zu 99 Punkten. Die Promi-Gäste sind zwar knapp an das Ergebnis des Profis rangekommen, für den Sieg reichte es jedoch nicht.

In Folge 3 zeigte der Grillmeister Steffen Henssler erneut seine Fähigkeiten. Zwar musste er in diesem Duell erstmals einen Gang und eine Küchen-Competition als verloren hinnehmen, doch das schien ihn wenig zu beeindrucken. Am Ende sicherte er sich seinen dritten klaren Sieg in Folge mit einem Punktestand von 113:101 gegen die Promi-Herausforderer. Moderatorin Wontorra kommentierte am Ende treffend: „Well done, im wahrsten Sinne des Wortes.“

Johann Lafer trat zum achten Mal als Koch-Coach in der Sendung „Grill den Henssler“ auf. In der vierten Folge des Sommer-Specials traten die prominenten Gäste in einem Kochduell gegen Steffen Henssler an. Der Wettbewerb verlief spannend und war bis zum Schluss ein enges Rennen. Trotz einiger Herausforderungen für Henssler konnte er sich am Ende mit einem Punktestand von 101:90 gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Für Johann Lafer bedeutete dies die fünfte Niederlage gegen Henssler.

In der fünften Folge fand das Coach-Special statt. Henssler seine Gegner waren alle selber schon einmal Coaches und brachten damit eine gewisse Expertise mit. Dies zeigte sich auch in den Gängen. Die Coaches gewinnen die ersten drei Gänge. Doch Henssler überzeugt im Impro-Gang und gewinnt dadurch mit einem knappen Sieg.