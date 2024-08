Obstwiesenfestival 2024 in Dornstadt: Line-up, Tickets und Camping

Ein Jubiläum steht an. Das Obstwiesenfestival feiert 2024 die 30. Ausgabe der Veranstaltung. Nachdem eine zunächst einmalig geplante Veranstaltung in den Neunzigern sich mehr Beliebtheit erfreute als gedacht, beschlossen die Veranstalter kurz darauf, ein wiederkehrendes Festival daraus zu machen. Jahr für Jahr ist die Veranstaltung gewachsen, mit nun mehr als 25.000 Besucherinnen und Besuchern.

Auch diesen Sommer öffnet das Festival vom 15. - 17. August wieder seine Tore. Ganz nach dem Motto „umsonst und draußen“ werden Gäste auf das Gelände am Lerchenberg in Dornstadt, ganz in der Nähe von Ulm, eingeladen.

Welche Künstlerinnen und Künstler sind dieses Jahr als Gäste zu erwarten? Wie bekommen Sie Tickets? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen zur Organisation Ihres Aufenthalts können Sie hier nachlesen.

Obstwiesenfestival 2024: Das ist das Line-up

Mit der richtigen Musik steht und fällt ein Festival. Dieses Jahr, zum Jubiläum, wollen die Veranstalter mit den Gästen zusammen feiern. Dafür haben sie verschiedene nationale und internationale Acts in petto. Ein bunter Mix aus Genres soll für die richtige Stimmung sorgen. Von Indie, über Elektro bis zu Hip-Hop ist dieses Jahr alles vertreten. Neben eher unbekannten Künstlerinnen und Künstlern zum neu entdecken stehen auch bekannte Namen auf der Liste des diesjährigen Line-ups.

Das sind die Acts beim Obstwiesenfestival 2024:

Donnerstag:

Groove, 19.30 Uhr

Django 3000, 20.15 Uhr

Freitag:

The Eyes, 17.00 Uhr

Die Autos, 17.30 Uhr

Cowboy Lyf, 18.10 Uhr

Rahel, 18.50 Uhr

Roy Bianco & die Abbrunzati Boys (Duo Show), 19.45 Uhr

English Teacher, 20.55 Uhr

Carlo Karacho, 21.40 Uhr

Olli Schulz, 22.25 Uhr

Goldroger, 23.45 Uhr

Team Scheisse, 00.20 Uhr

Sextile, 01.00 Uhr

Schlachthofbronx, 02.10 Uhr

Samstag:

Herr Jan & Superbänd, 13.30 Uhr

Rainbowhead, 14.50 Uhr

Sonoblu, 15.25 Uhr

Die neue Zärtlichkeit, 16.00 Uhr

Biblioteka, 16.45 Uhr

Tiavo, 17.30 Uhr

Cowboy Lyf, 18.15 Uhr

Anda Morts, 19.05 Uhr

Milleniumkid, 19.55 Uhr

Uche Yara, 20.45 Uhr

The Slow Show, 21.35 Uhr

König Boris, 22.25 Uhr

Wine Lips, 23.25 Uhr

Circa Waves, 00.15 Uhr

Flawless Issues, 01.00 Uhr

Neben musikalischen Acts wird es auch verschiedene Workshops und Filmvorführungen geben.

Obstwiesenfestival 2024: Tickets

Da das Festival ganz nach dem Motto „umsonst und draußen“ stattfindet, ist es nicht nötig ein Ticket dafür zu kaufen. Durch den kostenfreien Aspekt werden jedoch viele Menschen zum Startzeitpunkt erwartet, also lohnt es sich, frühzeitig da zu sein. Wenn Sie aber planen auf dem Gelände zu parken oder auch zu campen, benötigen Sie dafür jeweils ein kostenpflichtiges Ticket. Das Parkticket kostet aktuell 12 Euro pro Fahrzeug. Diese Kosten sind laut der Veranstalter nötig, um Sicherheits- und Infrastrukturausgaben decken zu können.

Camping beim Obstwiesenfestival 2024

Da die Veranstaltung mehrere Tage geht, lohnt es sich für einige Gäste auch dort zu campen. Das Camping-Ticket kostet dieses Jahr 43 Euro pro Person. Mit dem Ticket ist Ihnen der Zugang zum Campingplatz gewährt, ob im Zelt oder Wohnmobil spielt dabei keine Rolle. Im Preis inbegriffen ist außerdem ein Verzehrgutschein im Wert von 15 Euro. Dieser wird Ihnen beim Check-in in Form von Wertmarken ausgehändigt, diese können dann auf dem Festivalgelände als Währung für Speisen und Getränke genutzt werden. Die Veranstalter bitten darum, diese Tickets im Vorhinein zu buchen, damit besser kalkuliert werden kann.

Sie wollen einen ersten Eindruck gewinnen und sich schon einmal aufs Festival einstimmen? Dann hören Sie doch in die Spotify Playlist für das Obstwiesenfestival 2024 in Dornstadt rein.