Oktoberfest 2024: Fahrgeschäfte und Stände auf der Wiesn

Das Oktoberfest, auch bekannt als „Wiesn“, gilt als das weltweit größte Volksfest. Es findet jährlich in München statt. Die Veranstaltung beginnt traditionell im September und dauert bis Anfang Oktober, dieses Jahr vom 21. September bis 6. Oktober - es ist schon die Ausgabe 189! Ursprünglich im Jahr 1810 zu Ehren der Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese ins Leben gerufen, hat sich das Fest über die Jahre zu einem internationalen Event entwickelt, das Millionen Besucher anzieht. Neben dem Biergenuss in riesigen Festzelten gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, traditionelle bayerische Musik und vielfältige kulinarische Köstlichkeiten wie Brezn, Hendl und Weißwurst. Die Trachtenmode, insbesondere Dirndl und Lederhosen, gehört ebenso zum festen Bestandteil des Festes wie der Anstich des ersten Bierfasses durch den Münchener Oberbürgermeister, der das Oktoberfest offiziell eröffnet. Wir haben für Sie herausgefunden, welche Fahrgeschäfte und welche besonderen Stände bei der Wiesn 2024 auf die Besucher warten. Was ist neu? Und was tut sich in Sachen historische Oide Wiesn? Bleiben Sie bei uns, Sie erfahren es.

Oktoberfest 2024: Diese Fahrgeschäfte (und Laufgeschäfte) gibt es auf der Theresienwiese in München

Die folgende Liste hat der Veranstalter veröffentlicht:

Autoscooter Distel: Klassiker der Wiesn für Jung und Alt

Bayern Tower: Überdimensionaler Maibaum als Kettenflieger

Calypso: Nostalgischer Drehspaß auf der Oidn Wiesn

Crazy Island: Deutschlands größtes Abenteuer-Laufgeschäft

Dr. Archibald - Master of Time: Virtual-Reality-Abenteuer auf der Wiesn

Flip Fly: Schiffschaukel, die in luftige Höhen schwingt

Geisterpalast: Gruselfaktor garantiert im schaurigen Geisterhaus

Hexenschaukel: Verwirrende Illusionen und jede Menge Spaß

Jumanji: Laufgeschäft mit optischen Täuschungen und Hindernissen

Krinoline: Nostalgisches Karussell mit Live-Blasmusik

Münchner Rutschn: Riesige Rutsche für den ultimativen Abfahrtskick

Olympia Looping: Größte transportable Achterbahn mit fünf Loopings

Parkour: Beliebtes Rundfahrgeschäft mit schnellen Richtungswechseln

Predator: Über Kopf mit Vollgas durch die Luft wirbeln

Rotor: Zentrifugalkraft pur – hier bleibt keiner ruhig stehen

Riesenrad: Willenborgs Wahrzeichen des Oktoberfests mit beeindruckender Aussicht

SkyFall: Höchster mobiler Freifallturm der Welt

Teufelsrad: Bayerische Tradition, bei der Schadenfreude großgeschrieben wird

Toboggan: Kultiges Erlebnis mit rasanten Auf- und Abfahrten

Wilde Maus: Achterbahn mit engen Kurven und steilen Abfahrten

Wellenflug: Klassisches Kettenkarussell für luftigen Fahrspaß

Pirateninsel: Abenteuerliche Gondelfahrt für kleine Entdecker

Welche Stände findet man beim Oktoberfest 2024 auf der Wiesn?

Ohne Muskelprotzerei am Hau den Lukas wäre der Wiesn-Besuch nicht komplett, oder? Und es gibt noch mehr:

Fotostudio „Be Marilyn“: Ein einzigartiges Erinnerungsfoto für besondere Momente

Hau den Lukas: Der Klassiker für starke und geschickte Männer

Souvenirshops: Wiesn-Andenken für daheim oder Mitbringsel für die Liebsten

Der Glückshafen: Unterstützung für die Münchner Wohlfahrtsverbände

Vogelpfeifer-Standl: Die Original Münchner Vogelpfeifer

Wiesn 2024: Es gibt einen Orientierungsplan

Der offizielle Geländeplan von München Tourismus gibt allen Gästen ein sehr nützliches Werkzeug an die Hand. Man findet dort auch eine barrierefreie Version sowie alle Nutzungsbestimmungen.

Oktoberfest 2024: Was ist neu?

Der Veranstalter verweist darauf, dass Tradition und Neues sich auf der Wiesn keineswegs ausschließen. Das Teilhabe-Projekt vr4kids ist ein gutes Beispiel. In diesem Jahr bietet es erstmals einen virtuellen Wiesn-Besuch speziell für Kinder und Jugendliche mit Handicap an. Das Projekt wurde kürzlich mit dem German Mittelstand Innovation AWARD ausgezeichnet, der für innovative Produkte, Projekte und Pionierleistungen vergeben wird, die das Leben nachhaltig verbessern.

Darüber hinaus gibt es drei neue Rundfahrgeschäfte, zwei Schau- und Belustigungsgeschäfte sowie eine neue Wildwasserbahn:

Das „Kick Down“ kombiniert drei Bewegungsabläufe: Ein drehender Arm bewegt eine Plattform mit freischwingenden Gondeln, die bis zu 50 km/h erreichen.

Das „Hupferl“, ein bayrischer Klassiker von 1987, bietet Platz für 50 Personen, die sich auf einer hüpfenden Rundbank mit bis zu 14 Umdrehungen pro Minute festhalten müssen.

Das „The Grand Carousel“, ein zweistöckiges Etagenkarussell, verbindet Barock und Renaissance-Stile, angetrieben von einem klimaneutralen Elektromotor.

„Laser-Pix“ ist das erste interaktive Fahrgeschäft, bei dem Besucher mit einem Laser-Booster Zielscheiben treffen.

„Big Picture 2.0“ ist ein 12D-Kino mit Spezialeffekten.

„Jim & Jasper‘s Wild Wasser“ bietet die größte transportable Wildwasserbahn Europas.

Neu im Bereich Gastronomie:

„Corn in a Cup“ bietet Mais im Becher mit verschiedenen Soßen und Toppings.

„AuerOx & Suppenküche“ serviert Bio-Ochsenfetzen, Backhendl, vegetarische Gerichte sowie hausgemachte Suppen.

Die Aktion „Wiesn für Alle“ der Münchner Stubn bietet zwei Maß Bier zum Preis von einer bei jeder Essensbestellung

Nostalgisches Oktoberfest: Die Oide Wiesn 2024

Die Oide Wiesn auf der südlichen Theresienwiese ist seit 2011 ein fester Bestandteil des Oktoberfests und feiert dieses Jahr Jubiläum in der bekannten Form. Mit nostalgischen Fahrgeschäften, farbenfrohen Trachten, historischen Attraktionen, einem Museumszelt mit Kinderprogramm sowie gemütlichen Festzelten zieht sie jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Bairisches Brauchtum steht im Mittelpunkt! Eigentlich hätte in diesem Jahr das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF) den Platz der Oiden Wiesn eingenommen, es wurde jedoch von den Veranstaltern abgesagt.

Was ist neu in Sachen Nostalgie?

Dieses Jahr steht auf der Oidn Wiesn ein „Holzpfosten-Scooter“, ein klassischer Autoscooter aus den 60er- und 70er-Jahren. Mit der Wiederbelebung dieses historischen Fahrgeschäfts trägt Richard Müller zur Erhaltung der Schaustellergeschichte bei.

Die Wirtsfamilie Schöniger betreibt das neue Musikantenzelt „Die Boandlkramerei“, das 1.750 Sitzplätze bietet. Hier gibt es vegane, vegetarische und bayerische Gerichte sowie Augustiner Bier. Das Musikprogramm wird von Winfried Frey geleitet, mit bekannten und neuen Volksmusikgruppen auf der Bühne.

Und auch Jubiläen zelebriert man rund um die Oide Wiesn

Die Krinoline feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag auf dem Oktoberfest. Das nostalgische Fahrgeschäft mit eigener Blasmusikkapelle begeistert seit 1924 Besucher mit gemächlichem Fahrvergnügen. Seit 1936 fährt sie elektrisch mit maximal 15 km/h, und seit 1938 sorgt eine Blaskapelle für musikalische Unterhaltung.

Kufflers Weinzelt feiert 40 Jahre und unterstützt brotZeit e.V. mit einer Spende. Von jeder verkauften „Großen Kuffler brotZeit“ geht ein Euro an den Verein. Der Gesamtbetrag wird am Ende der Wiesn verdoppelt. Seit 1984 gehört das Weinzelt fest zur Wiesn.