Oktoberfest 2025: Das sind die Fahrgeschäfte und Stände auf der Wiesn

Auch 2025 bringt wieder einen echten Höhepunkt im Münchner Veranstaltungskalender mit sich: das Oktoberfest. Das traditionsreiche Fest ist längst mehr als nur ein lokales Ereignis, denn es gilt als das größte Volksfest der Welt. Die Mischung aus bayerischem Brauchtum mit internationaler Atmosphäre lockt Jahr für Jahr Millionen Menschen auf die Theresienwiese. In diesem Jahr feiert die Wiesn bereits ihre 190. Auflage.

Seinen Ursprung hat das Fest im Jahr 1810. Damals feierte München mit einem großen Pferderennen die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese. Was als einmalige Feier begann, entwickelte sich rasch zu einer jährlichen Institution. Benannt wurde das Fest nach dem Monat, in dem es ursprünglich stattfand. Heute beginnt das Oktoberfest traditionell im September und endet Anfang Oktober, um das meist bessere Wetter auszunutzen.

Eröffnet wird das Oktoberfest traditionell mit dem Einzug der Wiesnwirte und dem Anstich des ersten Bierfasses durch den Oberbürgermeister - natürlich begleitet vom legendären Ruf: „O’zapft is!“. Neben den bewährten Programmpunkten wie dem Trachten- und Schützenzug, dem Wiesn-Gottesdienst und den Familientagen bietet das Oktoberfest 2025 auch einige Attraktionen für Adrenalinbegeisterte.

Welche Fahrgeschäfte und Stände hat das Oktoberfest in diesem Jahr zu bieten? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Oktoberfest 2025: Welche Fahrgeschäfte gibt es auf der Wiesn?

Diese Fahrgeschäfte können Sie in diesem Jahr auf dem Oktoberfest besuchen:

Wellenflug: ein Kettenkarussell mit wellenförmigen Drehbewegungen

Feldl's Teufelsrad: eine sich drehende Scheibe auf dem Boden, Leute werden durch die Fliehkraft hinunterbefördert

Willenborgs Riesenrad: bis zu 400 Personen können in 40 Gondeln gleichzeitig fahren

Dr. Archibald - Master of Time: VR-Abenteuerbahn in der man eine Zeitreise durchläuft

Toboggan: Holzrutsche in acht Meter Höhe, die man auf Sackleinen herunterrutscht

Olympia Looping: Achterbahn mit fünf Loopings

Krinoline: nostalgisches Fahrvergnügen mit Blaskapelle

SkyFall: Freifallturm mit 80 Meter Höhe

Pitt's Todeswand: 12 Meter Wand, auf der Stunts mit Motorrädern und Go-Karts gezeigt werden

Flip Fly: Schiffsschaukel mit drei Achsen

Hexenschaukel: Raum, der von außen um die Schaukelachse gedreht wird und mit Illusionen arbeitet

Münchner Rutschn: rutschen über eine Wellenbahn aus 23 Meter Höhe

Rotor: zylinderförmiger Raum, in dem man durch Drehungen und Fliehkraft an der Wand kleben bleibt

Geisterpalast: größte mobile Geisterbahn der Welt

Predator: Fahrt in der sich die Plattform des Geschäfts nach links dreht und die Gondel in der man sitzt nach rechts

Jules Verne Tower: höchster mobiler Riesenkettenfllieger der Welt

Autoscooter Distel: Fahren auf 30 mal 15 Meter großer Fahrfläche

Wilde Maus: Achterbahn mit vielen schnellen Kurven

Jumanji: Laufgeschäft mit optischen Täuschungen

Calypso: Vorgänger vom heutigen „Breakdance“

Kettenflieger Bayern Tower: Kettenkarussell in Form eines riesigen Maibaums mit 90 Meter Höhe

Kinzlers Pirateninsel: familienfreundliche Achterbahn

Crazy Island: Laufgeschäft in dem man auf fünf Etagen 50 Hindernisse, wie bspw. Wasserbecken, überwinden muss

Rundfahrgeschäft Parkour: Drehungen in 8 Metern Höhe, ohne Loopings

Hupferl: Fahrgeschäft, das sich dreht und sanft auf und ab hüpft

Big Pictures 2.0: 3D-Kino mit 9D-Spezialeffekten wie Wasser, Luft, Wind, Nebel und Seifenblasen

Laser PIX: Europas größter mobiler, interaktiver Indoor-Ride mit Videospielästhetik der 80er und 90er Jahre

Grand Carousel: Etagenkarussell mit Gondeln und Pferden

Jim & Jasper Wild Wasser: größte transportable Wildwasserbahn Europas

Holzpfosten-Scooter: „Selbstfahrer“, einziger noch existierender historischer Holzpfosten-Scooter

Kick Down: Fahrgeschäft mit Kombination von drei unterschiedlichen Bewegungsabläufen für Adrenalinbegeisterte

Alpina-Bahn: größte und längste transportable Achterbahn ohne Loopings der Welt

Voodoo Jumper: in hängenden, frei rotierenden Zweier-Gondeln wird man im Kreis auf und ab und herumgewirbelt

Welche Stände sind 2025 auf dem Oktoberfest zu finden?

Neben den Fahrgeschäften gehören auch Attraktionen wie ‚Hau den Lukas‘ oder der Kauf eines Lebkuchenherzens zum Programm auf dem Volksfest. Diese Stände hat das Oktoberfest 2025 unter anderem zu bieten:

Fotostudio „Be Marilyn“: Um den Besuch beim Oktoberfest festzuhalten, können dort Erinnerungsfotos geschossen werden.

Die Original Münchner Vogelpfeifer: Beim kleinsten Stand des Festes stehen Horst und Tobias Berger und erzeugen mit einem Vogelpfeiferl diverse Vogellaute.

Hau den Lukas: An mehreren Standorten auf dem Festgelände haben Sie die Chance durch einen Hammerschlag ihre Kraft zu beweisen.

Souvenirshops: Für ein Andenken können Sie an diversen Orten Shops finden, in denen es traditionelle bis kuriose Souvenirs gibt.

Der Gückshafen: Ein Glücksspielstand, der vom Roten Kreuz betrieben wird. Alle Einsätze werden für einen guten Zweck gespendet.

Münchner Bauern Stadl: Ein Gastro-Stand, an dem authentische Münchner Bauern-Semmeln verkauft werden.