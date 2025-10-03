Oktoberfest 2025 heute: Termin, Programm und alle wichtigen Infos zur 190. Wiesn auf einen Blick

Auch in diesem Jahr darf ein Highlight im Münchner Veranstaltungskalender nicht fehlen: das Oktoberfest. Bei der Veranstaltung handelt es sich um das größte Volksfest der Welt. Die Kombination aus bayerischer Tradition mit internationalem Flair zieht jährlich Millionen von Besucherinnen und Besuchern auf die Theresienwiese - dieses Jahr bereits zum 190. Mal.

Wann findet das Oktoberfest in diesem Jahr statt? Welches Programm wird den Gästen geboten? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zu den Bierzelten, Reservierungen und Öffnungszeiten finden Sie in diesem Artikel.

Termin: Wann findet das Oktoberfest 2025 statt?

In diesem Jahr findet das Oktoberfest vom 20. September bis zum 5. Oktober statt. Zu dieser Zeit heißt es wieder: Maßkrüge, Trachten, Fahrgeschäfte und Festzelte.

Öffnungszeiten beim Oktoberfest 2025

Für die verschiedenen Attraktionen, Events und Bierzelte gibt es auf dem Oktoberfest unterschiedliche Öffnungszeiten. Um nichts zu verpassen, finden Sie hier die Übersicht der jeweiligen Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten des Festgeländes:

Oktoberfest:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 23.30 Uhr

Freitags und am Donnerstag, 2. Oktober: 10 bis 24 Uhr

Samstag: 9 bis 24 Uhr

Sonntag: 9 bis 23.30 Uhr

Oide Wiesn:

Sonntag bis Donnerstag: 10 bis 23.30 Uhr

Freitags und Samstags: 10 bis 24 Uhr

Öffnungszeiten der Bierzelte:

Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 23.30 Uhr

Samstags, sonntags und am Feiertag: 9 Uhr bis 23.30 Uhr

große Festhallen: bis 22.30 Uhr

kleine Zelte: bis 23 Uhr

Öffnungszeiten der Verkaufsstände:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 23.30 Uhr

Freitags: 10 bis 24 Uhr

Samstags: 9 bis 24 Uhr

Sonntags und am Feiertag: 9 bis 23.30 Uhr

Programm 2025: Was hat das Oktoberfest zu bieten?

Der Startschuss fällt auf dem Oktoberfest mit dem Einzug der Wiesnwirte. Danach folgen Programmhighlights wie der Festbier-Anstich, der Trachten- und Schützenzug, ein festlicher Wiesn-Gottesdienst und zahlreiche Platzkonzerte der Wirte. Das große Finale der Feierlichkeiten bildet das Böllerschießen.

Musikalisch hat die Wiesn auch in diesem Jahr einiges zu bieten. Neben traditionsreichen Klängen steht in diesem Jahr der Musikwettbewerb „A Liad für d’Wiesn“ im Programmkalender. Der Sieger oder die Siegerin tritt dann live beim Brass Wiesn Festival auf.

Auch Genuss darf im Programm des Volksfestes nicht fehlen. Das kulinarische Angebot auf der Wiesn 2025 wird vielfältiger und moderner. Neben Klassikern wie Hendl und Haxn gibt es eine neue Breznbäckerei mit frisch belegten Varianten und den Weißbiergarten „Isarschänke“.

Bierzelte 2025: Das sind die Festzelte auf der Wiesn

Insgesamt gibt es 14 große und 21 kleine Zelte auf dem Oktoberfest 2025. Bei der Veranstaltung „Oide Wiesn“ stehen zusätzlich noch drei Festzelte zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Festzelte:

Große Festzelte:

Armbrustschützen Festzelt

Augustiner Festhalle

Fischer-Vroni

Hofbräu-Festzelt

Hacker-Festzelt

Käfer Wiesn-Schänke

Kufflers Weinzelt

Löwenbräu-Festzelt

Marstall Festzelt

Ochsenbraterei

Paulaner Festzelt

Pschorr-Festzelt Bräuosl

Festhalle Schottenhamel

Schützen-Festzelt

Kleine Festzelte:

Hühner- und Entenbraterei AMMER

Bodo's Cafézelt und Cocktailbar

Rischart's Café Kaiserschmarrn

Café Theres‘

Feisingers Kas- und Weinstubn

Fisch-Bäda

Glöckle Wirt

Goldener Hahn

Heimer Enten- und Hühnerbraterei

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei

Hochreitsers Haxnbraterei

Kalbsbraterei

Münchner Knödelei

Münchner Stubn

Hühnerbraterei Poschner

Schiebl's Kaffeehaferl

Vinzenzmurr Metzger Stubn

Wiesn Guglhupf

Wildstuben

Wirtshaus im Schichtl

Hochreiter‘s Zur Bratwurst

Festzelte bei ‚Oide Wiesn‘:

Boandlkramerei

Festzelt Tradition

Schützenlisl

Übrigens: Eine Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro und damit 3,52 Prozent mehr als im letzten Jahr.

Reservieren auf dem Oktoberfest: So bekommt man einen Platz

Generell wird ein Teil der Festzelte stets für Spontanbesucherinnen und -besucher frei gehalten, sodass jeder die Chance auf einen Platz hat. Wollen Sie aber auf Nummer sicher gehen, sollten Sie einen Tisch im Festzelt Ihrer Wahl reservieren. Dies funktioniert ganz einfach über das Online-Portal der Wiesnwirte.