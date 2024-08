Rock am Ring 2025: Tickets, Termin, Line-up und alle Infos zum Festival

Für Musikfans gehört im Sommer der Festivalbesuch oft dazu. Daher zog auch Rock am Ring 2024 über 90.000 Menschen hin zum Nürburgring. So soll es auch 2025 weitergehen, doch mit einer Besonderheit: Das Musikfestival feiert sein 40. Jubiläum.

Bereits seit 1985 zieht es Musikbegeisterte in die Eifel, um sich Musikgrößen aus der ganzen Welt live anzuschauen und zu feiern. Ursprünglich als einmaliges Ereignis geplant, zog die Veranstaltung so viele Menschen an, dass es über die Jahre zu einem der größten Festivals Deutschlands herangewachsen ist. Gestartet als Rockfestival, findet sich bei Rock am Ring mittlerweile eine Bandbreite an Genres wieder. Von Hip-Hop, Indie-Rock, Alternative- und Punkrock bis hin zu elektronischer Musik ist alles dabei.

Nach 40 Jahren kündigen die Veranstalter für 2025 Großes an. Wann geht es nächstes Jahr los? Welche Bands sind zu erwarten? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen rund ums Festival finden Sie hier.

Rock am Ring 2025: Termin - Wann findet das Festival statt?

Auch 2025 kann der Sommer mit Rock am Ring eingeläutet werden. Das Festival findet wie gewohnt Anfang Juni statt. Am Wochenende vom 6. Juni bis 8. Juni 2025 wird sich die Rennstrecke Nürburgring wieder in ein Festivalgelände verwandeln und tausende Besucher und Besucherinnen anlocken.

Rock am Ring 2025: Tickets

Schon jetzt können Sie sich Tickets für Rock am Ring 2025 sichern. Das Wochenendticket ist ab 219 Euro zu erwerben. Dies beinhaltet jedoch nur die Zugangsberechtigung für das Infield, also das Konzertgelände.

Wollen Sie das Wochenende komplett dort verbringen und übernachten, ist ein weiteres Ticket fürs Camping nötig. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, zwischen unterschiedlichen Preis- und Komfortklassen zu wählen. Gestartet mit dem Günstigsten, dem General Camping geht es weiter mit Green Camping, Rock‘n‘Roll Camping, Caravan Camping, Utopia Stage Camping, Racetrack Rock‘n‘Roll Camping und zu guter Letzt dem Experience Camping.

Auch fürs Parken müssen Sie etwas Geld einplanen. Alle diejenigen ohne Auto können außerdem auf den Shuttle-Service zurückgreifen, der zwischen dem Festivalgelände und umliegenden Städten verkehrt.

Line-up, Bands und Headliner: Wer ist bei Rock am Ring 2025 zu erwarten?

Da 2025 das große Jubiläum ansteht, kündigen die Veranstalter Großes an. Doch welche Gäste sind zum 40-Jährigen zu erwarten?

Noch halten sich die Organisatoren sehr bedeckt. Was Fans aber freuen dürfte, ist die erste bestätigte Band. Die US-amerikanische Metalband Slipknot wird einer der Headliner bei Rock am Ring 2025 sein. Die 1995 gegründete Band aus Iowa ist weltweit eine der größten Metalbands und dürfte deshalb auch bei Rock am Ring einige Leute anziehen.

In den Foren spekulieren die Fans bereits darüber, wer außerdem zu erwarten ist. Es kursieren Gerüchte, dass die britische Band Iron Maiden auch einer der Headliner sein könnte, da die Gruppe 2025 selbst ihr 50. Jubiläum feiert. Zudem fällt in den Chats oft der Name ‚Die Toten Hosen‘, da die Band Rock am Ring schon des Öfteren beehrt hat und es nur passend wäre, wenn die Gruppe auch zum Jubiläum wieder dabei ist. Weiterhin ist die Band Linkin Park ein viel erörtertes Thema unter den Fans. Es gibt Gerüchte, dass die Band nach dem Tod ihres Frontmans und Sängers Chester Bennington nächstes Jahr wieder auf Tour gehen will, ab dann mit einer Sängerin im Gepäck. Mit so einem großen Comeback wäre es die perfekte Chance für Rock am Ring, die Musikgruppe ins Line-up zu holen. Neben diesen ganzen Vermutungen scheint für die meisten aber klar zu sein, dass Bands aus dem Jahr 2024 nächstes Jahr wohl nicht zu erwarten sind, da Wiederholungen dieser Art eher untypisch wären.

Ob sich diese Vermutungen bestätigen und welche Bands außerdem auftreten werden, wird erst im Laufe der Zeit klar werden. Fakt ist aber, auch 2025 gibt es große Pläne für Rock am Ring. Um die Vorfreude zu schüren und Eindrücke von Rock am Ring bisher zu gewinnen, gibt es zudem ein Aftermovie des Festivals 2024 unter dem Motto: „Wanna see something unreal“?