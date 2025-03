Rosenmontagszug heute in Köln 2025: Zugweg, Motto und Live-Übertragung

Die Rheinmetropole Köln gilt gemeinhin als Hauptstadt der Jecken und der Rosenmontagszug als das größte Ereignis des Karnevals. Zugleich ist der Kölner Rosenmontagszug der größte und älteste seiner Art in Deutschland und zieht jedes Jahr aufs Neue unzählige Zuschauer an. Der Zug, der in der Karnevalshochburg Köln „Zoch“ genannt wird, findet seit 1823 statt und besteht traditionell aus Fußgruppen, Musikkapellen, Reitern, Festwagen und Unterstützungsfahrzeugen. Insgesamt ist er etwa acht Kilometer lang. Im Durchschnitt zelebrieren Jahr für Jahr bis zu 1,5 Millionen Menschen vor Ort den wichtigsten Feiertag der fünften Jahreszeit. Im Rahmen des Rosenmontagszugs werden etwa 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 Blumensträuße sowie zahlreiche andere Präsente verteilt.

Der Höhepunkt des Kölner Karnevals findet in diesem Jahr am 3. März 2025 statt. Das Motto des Zugs lautet diesmal „FasteLOVEnd - Wenn Dräum widder blöhe“. Konkret stehen also die Themen Liebe und Träume im Vordergrund. Wie üblich greifen die Karnevalisten auf den kunstvoll gestalteten Persiflage-Wagen aktuelle Geschehnisse aus Politik und Gesellschaft auf. Wo genau der „Zoch“ vorbeikommt und auf welchen Sendern das Spektakel auch im TV und Stream verfolgt werden kann, erfahren Sie hier.

Kölner Rosenmontagszug 2025: Live-Übertragung heute im TV und Stream

Wie bereits im Vorjahr übernimmt auch 2025 wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Übertragung des Kölner Rosenmontagszugs sowohl live im Free-TV als auch im Stream. Neben dem Sender WDR, der das karnevalistische Treiben live übertragt, zeigt auch die ARD die Rosenmontagszüge aus den Karnevalshochburgen – allen voran natürlich Köln. Beide Sender bieten zudem eine Online-Übertragung an. Das WDR-Programm gibt es auch als Live-Stream, gleiches gilt für die ARD. In der ARD-Mediathek lässt sich der Rosenmontagszug in Köln ebenfalls im Live-Stream verfolgen.

Hier noch einmal die wichtigsten Infos zur Übertragung im Überblick:

WDR: 9.30 - 15.40 Uhr

ARD: 14.00 - 15.30 Uhr

Wagen beim heutigen Rosenmontagszug 2025 in Köln

Als Highlight des diesjährigen Rosenmontagszugs in Köln wurden im Vorfeld die Persiflage-Wagen angekündigt, die das aktuelle Zeitgeschehen darstellen sollen und gleichzeitig dem Thema Liebe gewidmet sind. Der „Zoch“ als Spiegel der Zeit macht auch in diesem Jahr satirisch auf regionale, bundesweite und internationale Themen aufmerksam. Besonders die Politik bietet 2025 zahlreiche Motive für die Karnevalswagen. Aufs Korn genommen werden unter anderem die deutschen Politikerinnen Alice Weidel (AfD) und Sahra Wagenknecht (BSW), ebenso wie US-Präsident Donald Trump und dessen Berater Elon Musk. Ein Wagen zeigt außerdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin. Laut WDR sollen beim Kölner Rosenmontagszug 2025 etwa zwanzig Persiflage-Wagen zu sehen sein, insgesamt nehmen rund 12.500 Menschen am „Zoch“ teil.

Strecke und Dauer des Rosenmontagszuges in Köln 2025

Der Kölner Rosenmontagszug 2025 startet wie üblich um 10 Uhr in der Severinstraße an der Severinstorburg in der Südstadt und endet etwa gegen 14 Uhr in der Mohrenstraße. Der Zugweg führt durch verschiedene Straßen der Innenstadt, darunter Löwengasse, Weberstraße, Mathiasstraße, Hohe Straße, Schildergasse, Neumarkt, Rudolfplatz, Hohenzollernring, Friesenplatz und viele weitere. Die Spitze des Zugs dürfte voraussichtlich gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Ecke Mohrenstraße/Gereonstraße erreichen. Zu diesem Zeitpunkt haben sich allerdings noch längst nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Startpunkt in Bewegung gesetzt – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den kompletten Zugweg absolviert haben, dauert es erfahrungsgemäß etwas länger. Den genauen Streckenplan können Sie sich hier ansehen.