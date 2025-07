Stadtfest Aichach 2025: Programm und Öffnungszeiten - alle Infos zum 50. Jubiläum

Auch diesen Sommer kehrt das Stadtfest Aichach zurück. Doch dieses Mal mit einer Besonderheit: die Veranstaltung feiert ihr 50. Jubiläum. Für zwei Tage verwandelt sich die Stadt erneut in einen Schauplatz für Musik, Unterhaltung und Kulinarik. Ob jung oder alt, alle Generationen sollen beim Stadtfest auf ihre Kosten kommen und finden auf sie zugeschnittene Programmpunkte. Dafür werden diverse Bühnen aufgebaut, auf denen ein buntes Rahmenprogramm aufgeführt wird. Die Programmpunkte finden Sie bei den folgenden Locations: Bühne am Unteren Stadtplatz, Rathaus-Bühne, Schlossplatz-Bühne, Milchladen-Bühne, Canada-Bühne und Boandlbräu-Bühne.

Wann findet das Stadtfest in Aichach statt? Wie sieht das Programm aus? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Stadtfest Aichach: Termin 2025 - wann findet die Veranstaltung statt?

Das Stadtfest in Aichach findet dieses Jahr im August statt. Als Termin wurde das Wochenende vom 2. bis 3. August 2025 gewählt.

Öffnungszeiten beim Stadtfest Aichach

Am Samstag, dem 2. August 2025, findet der erste Programmpunkt des Stadtfestes um 16 Uhr statt. Der letzte Act startet an diesem Tag dann um 23.30 Uhr. Zu beachten ist auch, dass es eine Sperrstunde gibt. Diese gilt im Außenbereich ab 2 Uhr und in den Gaststätten auf dem Festgelände ab 3 Uhr nachts. Am Sonntag startet die Veranstaltung bereits am Morgen um 10 Uhr und endet schließlich gegen 13 Uhr.

Stadtfest Aichach 2025: Programm auf der Veranstaltung

Um das Jubiläumsstadtfest bunt zu gestalten, tragen zahlreiche Vereine, Gastronomen sowie Musiker und Musikerinnen ihren Beitrag zu den Feierlichkeiten bei. Neben den musikalischen Programmpunkten auf den diversen Bühnen wird in diesem Jahr auch ein besonderes Augenmerk auf die jüngeren Besucherinnen und Besucher gelegt. Abgesehen vom Kinderkarussell und vom Glücksrad gibt es nämlich einen Auftritt der Gruppe „Andi und die Affenbande“. Dieser verbindet Musik, Theater und Mitmachaktionen für Kinder. Für alle anderen sind die folgenden Programmpunkte geplant:

Samstag, 2. August 2025:

Bühne am Unteren Stadtplatz:

16 Uhr: Standkonzert am Unteren Tor mit den Pipinsrieder Musikanten

17.30 Uhr: Andi und die Affenbande

19.30 Uhr: Falschgeld

22 Uhr: The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra

Rathaus-Bühne:

16.30 Uhr: gemeinsames Standkonzert der Pipinsrieder Musikanten und der Aichacher Stadtkapelle

17 Uhr: Tam Koba

18.30 Uhr: Crazy Oak

20 Uhr: Tam Koba

21 Uhr: DHG-Lehrerband Teach me Tonight

Schlossplatz-Bühne:

16.20 Uhr: System Crasher

17.20 Uhr: Wooden Plastic

19 Uhr: Aleyna

20 Uhr: Atlantis Beach Motel

21 Uhr: Nesselwolf

22 Uhr: Glam Gang

Milchladen-Bühne:

19 Uhr: Franziska Graz Brazilian Project

21.30 Uhr: Lilia May

Canada-Bühne:

20 Uhr: Murdochs

22 Uhr: Franz Breitsameter and the Barbie Boyz

23.30 Uhr: The Wankers

Boandlbräu-Bühne:

16 Uhr: Standkonzert am Oberen Tor mit der Aichacher Stadtkapelle

18 Uhr: Rohrenfelser Musikanten

21.30 Uhr: Cosa Rock

Sonntag, 3. August 2025:

Am Sonntag können die Besucherinnen und Besucher das Stadtfest mit dem Kabarettfrühschoppen ausklingen lassen. Auch dabei ist natürlich für musikalische Untermalung gesorgt:

Rathaus-Bühne:

10 - 12 Uhr: Roland Hefter mit seinem Programm „So lang’s no geht“

Boandlbräu-Bühne:

10 - 13 Uhr: Burgbauer Musikanten