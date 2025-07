Volksfest Neuburg 2025 heute: Öffnungszeiten, Programm, Feuerwerk - alle Infos

Seit über 75 Jahren ist das Volksfest ein fester Bestandteil des Jahreskalenders in Neuburg. Ab dem letzten Freitag im Juli verwandelt sich der Festplatz im Stadtteil Ostend für zehn Tage in einen Ort gemeinsamer Begegnung. Die Veranstaltung, getragen von einer langen Tradition, verbindet generationsübergreifend die Menschen aus der Region.

Was das Fest über die Jahre lebendig hält, ist seine Vielseitigkeit: Zahlreiche Fahrgeschäfte und Verkaufsstände prägen das Bild, ergänzt durch wechselnde Angebote, die immer wieder neue Impulse setzen. Ob nach Feierabend oder als Ausflugsziel am Wochenende – das Fest bleibt ein Ort, an dem Geselligkeit und lokales Brauchtum ihren Platz finden.

Freuen Sie sich gemeinsam mit uns auf das Fest – wir liefern Ihnen alle Einzelheiten.

Volksfest Neuburg 2025: Datum und Öffnungszeiten

Das traditionelle Fest findet 2025 vom 25. Juli bis zum 3. August statt. Die Öffnungszeiten variieren, hier kommt die Übersicht:

Freitag, 25. Juli: ab 16 Uhr

Samstag, 26. Juli: ab 14 Uhr

Sonntag, 27. Juli: ab 10.30 Uhr (Frühschoppen)

Montag, 28. Juli bis Mittwoch, 30. Juli: ab 14 Uhr

Donnerstag, 31. Juli: ab 14 Uhr

Freitag, 1. August: ab 14 Uhr

Samstag, 2. August: ab 14 Uhr

Sonntag, 3. August: ab 10.30 Uhr (Frühschoppen)

Das Programm beim Volksfest Neuburg 2025

Freitag, 25. Juli 2025

Festplatz: 16 – 23 Uhr

Schrannenplatz: 17 Uhr Standkonzert Stadtkapelle Neuburg

17.15 Uhr Sternmarsch

18 Uhr Volksfestumzug

Biergarten:

18.30 Uhr Eröffnung durch OB Dr. Gmehling

Begrüßung durch Festhoheiten

Trachtentänze, Moderation: Schorsch Thaller

Samstag, 26. Juli 2025

Festplatz: 15 – 23 Uhr

Biergarten: 19 Uhr „Dirndl trifft Lederhose“ mit DJ Freak‘EM & Co

Autoskooter: 20 Uhr Fame Step – Burgfunken

Sonntag, 27. Juli 2025

Festplatz: 11 – 23 Uhr

Biergarten: 9 – 23 Uhr

Berliner Straße: 7 – 15 Uhr Flohmarkt

Biergarten:

9 Uhr Boxkampf BC Neuburg vs. MBB Augsburg

ab 11 Uhr Mittagstisch

17 Uhr Feichtlerberger Musikanten

Autoskooter: 18 Uhr Fun Group TSV 1862 Neuburg

Montag, 28. Juli 2025

Festplatz : 14 – 23 Uhr

Biergarten :

14 Uhr Seniorennachmittag

ca. 15 Uhr Begrüßung durch OB Dr. Gmehling

Musik: Stadtkapelle Neuburg

19 Uhr Dreisamkeit

19.30 Uhr Trachtenmodenschau mit Alpenmädel & Burgfunken

Dienstag, 29. Juli 2025 – Familientag

Festplatz : 14 – 23 Uhr (ermäßigte Preise 14 – 20 Uhr)

14 – 18 Uhr PEZI Ballonkünstlerin

14 Uhr Kinderumzug ab Ostendschule

Biergarten :

16 Uhr Puppentheater „Rotkäppchen“

19 Uhr Dreisamkeit

20 Uhr Volksfestdreikampf BSSB vs. Luftwaffengeschwader 74

Mittwoch, 30. Juli 2025

Festplatz : 15 – 23.30 Uhr

22.30 Uhr Musik-Höhenfeuerwerk

Biergarten :

ab 17 Uhr Volksfestschäuferl

19 Uhr Bauernmittwoch mit Feichtlerberger Musikanten

Donnerstag, 31. Juli 2025

Festplatz : 15 – 23 Uhr

Biergarten :

19 Uhr Abend der Vereine & Verbände

Musik: MAKE TONES

Bierfassverlosung

Moderation: Sepp Egerer

Autoskooter : 18 Uhr Fun Group TSV 1862 Neuburg

Freitag, 1. August 2025

Festplatz : 15 – 23 Uhr

Biergarten : 19 Uhr Abend der Betriebe & Behörden mit MAKE TONES

Autoskooter : 20 Uhr Fame Step – Burgfunken

Samstag, 2. August 2025

Festplatz : 15 – 23 Uhr

Biergarten : 19 Uhr Musik mit Xpress

Sonntag, 3. August 2025

Festplatz : 11 – 23 Uhr

Biergarten : 10 – 23 Uhr

Berliner Straße : 10 – 16 Uhr Oldtimertreffen

Biergarten :

10 Uhr Schafkopfturnier Wasserwacht Neuburg

ab 11 Uhr Mittagstisch

11 – 15 Uhr Feichtlerberger Musikanten

17 Uhr Sehensander Musikanten

Die Veranstalter stellen das Programm mit einem übersichtlichen Lageplan auch zum Download zur Verfügung. Es wird empfohlen, wegen möglicher aktueller Änderungen oder Programm-Ergänzungen die Website der Stadt Neuburg zu besuchen.

Beim Volksfest Neuburg 2025 gibt es ein großes Feuerwerk

Am Mittwoch, 30. Juli 2025, strahlt der Nachthimmel über Neuburg: Die Veranstalter versprechen ein spektakuläres Höhenfeuerwerk mit dazu passender Musik. Um 22.30 Uhr geht es los.