Wacken 2025: Line-up und Timetable - gibt es noch Tickets?

Vom 30. Juli bis 2. August 2025 verwandelt sich das beschauliche Dorf Wacken in Schleswig-Holstein wieder in das Epizentrum der Metal-Welt. Über 85.000 Fans aus aller Welt pilgern zum legendären Festival, das seit Jahrzehnten für seine Atmosphäre und die hochkarätigen Headliner bekannt ist. Das Wacken Open Air (W:O:A) gilt weltweit als eines der größten und bedeutendsten Heavy-Metal-Festivals überhaupt. Seit seiner Gründung 1990 hat es sich vom kleinen Dorffestival zu einem internationalen Mekka für Metalheads entwickelt.

W:O:A 2025 verspricht erneut ein Spektakel der Superlative. Mit ihrem Headliner-Set werden Guns N’ Roses sicherlich für einen Höhepunkt sorgen, der in die Festivalgeschichte eingehen dürfte. Aber auch die übrigen Acts stehen dem in nichts nach: Größen wie Machine Head, Papa Roach, Gojira, Ministry und Dimmu Borgir wollen die Bühnen zum Beben bringen. Ein besonderer Moment erwartet die Fans laut rollingstone.de in Form einer Hommage an Ozzy Osbourne – sein legendärer Wacken-Auftritt von 2011 wird in voller Länge gezeigt und lässt die Erinnerungen an eine der größten Metal-Ikonen wieder aufleben. W:O:A gibt auch dieses Jahr wieder als kostenlosen Live-Stream.

Wie jedes Jahr gilt das Motto „Rain or Shine“: Ob sengende Sonne oder knöcheltiefer Schlamm – die Metalheads feiern kompromisslos. Die Veranstalter haben erneut Hand angelegt, um das Gelände zu optimieren – darunter barrierefreie Duschen, ein erweitertes Mülltrennsystem und neue Camping-Zonen, die das Festival-Erlebnis noch angenehmer gestalten.

Line-up bei Wacken 2025

Die Veranstalter haben diese beeindruckende Liste veröffentlicht. Auf ihrer Website bieten sie die überaus nutzerfreundliche Möglichkeit, die Acts nach allen Regeln der Kunst zu filtern.

1349

3 Inches of Blood

5th Avenue

802

A Burning Rose

Aesect

Acoustic Guerillas

Acoustic Steel

Adoramus

Alien Rockin Explosion

Alpha

Amenra

Angel Witch

Annisokay

Apocalyptica

Asrock

August Burns Red

Avralize

BAP

Bad Loverz

Baest

Bai Bang

Benediction

Beyond The Black

Blind Man‘s Gun

Bon Scott

Boomtown Rats

BraZing Bull

Broken Fate

Brothers of Metal

Call Of Charon

Callejon

Celeste

Charles The Goat

Clawfinger

Coppelius

Crownshift

Cypecore

D-A-D

Danefae

Dark Funeral

Deadline

Decapitated

Deine Cousine

Destruction

Die Apokalyptischen Reiter

Die Kassierer

Diluvian Collapse

Dimmu Borgir

Dirkschneider

Dogma

Dominum

Dool

Dope

Dramatist

Drowning Pool

Dymytry Paradox

Eihwar

Elnuevonce

Enemy Inside

Eternal Power

Exhorder

Expellow

Extermination Dismemberment

Extinct

Fear Factory

Fight The Fight

Fit For A King

Floor Jansen

Forbidden

From Fall To Spring

Gaddavir

Gojira

Grand Slam

Graphic Nature

Grave Digger

Graveyard

Gun Called Britney

Guns N’ Roses

Guttural Disgorge

Halvar

Hanabie

Harpyie

Heavysaurus

Hellbound

Hellbutcher

Hellmidian

Helmet

Helsott

Henning Wanner

HYLA

In The Woods

Incantatem

Induction

Iotunn

Istapp

Joja Wendt

Just for Priest

Katatonia

Killotine

Kilt

King Diamond

Krisiun

Krokus

Kylesa

Lake Malice

Lakeview

Landmvrks

Letzte Instanz

Lita Ford

Livlos

Lost Society

Lutz Drenkwitz

Macabre

Machine Head

Majestica

Mambo Kurt

Månegarm

Mark My Words

Master Boot Record

Mastodon

Megabosch

Michael Schenker

Midnight

Mimi Barks

Ministry

Miracle of Sound

Mit Ohne Strom

Moonsorrow

Morsrot

Mourning High

Mutz

My Own Shiva

Mystopera

Nailbomb

Namek

Nasty

Neckbreakker

Necrosin

Nefalem

Nestor

NeuRuTics

Night Demon

Nightmare

Non Est Deus

Numento

Nyktophobia

Obituary

Orange Goblin

Ozzyfied

PANCHABHUTA

Papa Roach

Party Cannon

Pentagram (Chile)

Peyton Parrish

Primal Instinct

Promoters Farewell & Thanks

Prong

Radity

Random

Rauhbein

Refore

Sacrifire

Saint City Orchestra

Saltatio Mortis

Samsas Traum

Schandmaul

Seasons in Black

Setyoursails

Seven Sisters

Seven Spires

Shantallica

Skyline

Skynd

SLAYEnsemble

Smoke Blow

Soen

Soulbound

Space Chaser

Static-X

Suidakra

Svarttjern

Tabernis

Tales of Nebelheym

Tarja & Marko Hietela

The Butcher Sisters

The Feelgood Mclouds

The Hardkiss

The Hellacopters

The Narrator

The Rumjacks

Theophobos

Thus

Torment

Torsten Sträter

Torture Squad

Trollfest

Tyson

Ugly Kid Joe

UK Subs

Umbra Conscientia

V4A

Van Tastik

Vermaledeyt

Victory

Vhill

Voodoo Kiss

Vulvarine

W.A.S.P.

Wacken Firefighters

Walls of Jericho

Warbringer

Warkings

Wednesday 13

Wind Rose

Within Temptation

Zeke

Timetable von Wacken 2025

Der detaillierte Zeitplan von Wacken 2025 würde den Rahmen dieses Artikels bei Weitem sprengen. Wir liefern ihn daher nur als Übersicht – ohne die Uhrzeiten. Dankenswerterweise haben die Veranstalter die genaue Running Order auf ihrer Website enthüllt.

Das Festival findet vom 30. Juli bis 2. August 2025 statt und bietet auf acht Bühnen über 150 Acts. Hier sind die wichtigsten Programmpunkte pro Tag:

Mittwoch, 30. Juli

Faster Stage: Saltatio Mortis, Beyond The Black, Apocalyptica, Wind Rose

Louder Stage: Deine Cousine, Tarja & Marko Hietala, Hanabie, Lita Ford

Weitere Bühnen: Ozzyfied, Nestor, Lost Society, Skynd, In The Woods, Samsas Traum, 3 Inches Of Blood

Donnerstag, 31. Juli

Faster Stage: Michael Schenker, BAP

Harder Stage: Guns N‘ Roses, Grave Digger, Skyline

Louder Stage: Ministry, Static-X, Clawfinger, Ugly Kid Joe

Weitere Bühnen: 1349, Benediction, The Rumjacks, Mystopera, Miracle Of Sound, Cypecore

Freitag, 1. August

Faster Stage: Bad Loverz, Papa Roach, Krokus, Landmvrks, Dominum

Harder Stage: Dimmu Borgir, Dirkschneider, Peyton Parrish, Brothers Of Metal

Louder Stage: Dark Funeral, The Hellacopters, Boomtown Rats, Nailbomb

Weitere Bühnen: The Butcher Sisters, Katatonia, Walls Of Jericho, Schandmaul, Eihwar

Samstag, 2. August

Faster Stage: Machine Head, Within Temptation, Mastodon, August Burns Red, Trollfest

Harder Stage: Die Kassierer, Gojira, W.A.S.P., Floor Jansen, Warkings

Louder Stage: King Diamond, D-A-D, Obituary, Decapitated, Annisokay

Weitere Bühnen: Fit For A King, Amenra, Exhorder, Soen, Letzte Instanz, Non Est Deus

Falls Sie nicht live dabei sein können, gibt es eine Alternative: Der Wacken-Live-Stream 2025 von MagentaTV ist kostenlos und zeigt an allen Tagen des Festivals Live-Auftritte von verschiedenen Stages.

Wacken 2025: Gibt es noch Tickets?

Zuerst zur schlechten Nachricht: nein. Das Wacken Open Air 2025 ist schon lange ausverkauft. Und die gute: An der Ticketbörse werden Eintrittskarten („zum Originalpreis“, verspricht wacken.com) gehandelt. Einfach mal reinschauen!

Wie kommt man am besten zum W:O:A 2025? Die Anreise nach Wacken

Das 34. W:O:A steht unmittelbar bevor, und der Veranstalter hat viele gute Tipps, wie man hinkommt. Auch zum Thema „Verhalten vor Ort“ hat er so einiges veröffentlicht. Wir liefern eine Zusammenfassung:

Anreise – Übersicht

Kostenloser Shuttlebus vom Bahnhof Itzehoe zum Festivalgelände für alle Ticketinhaber

Fahrradabstellplätze vorhanden; falsch platzierte Räder werden kostenpflichtig entfernt

PKW-Anreise ab Sonntag, 27.07.2025 ab 8 Uhr möglich (mit gültigem Access Pass)

Früh geöffnete Camping-Areas: Campground, Camping Only, Camper-Park, Bauer Uwes Garten

Routenbeschreibung passend zum Access Pass wird per E-Mail verschickt

Abfahrt Schenefeld (A23) ist Behörden, Bussen und Lieferverkehr vorbehalten

Navigationsgerät ab Autobahnausfahrt ausschalten, Beschilderung und Stewards beachten

Verkehrsinfos über Radio BOB und Polizei Schleswig-Holstein (Social Media)

Rettungsgasse bilden und ausreichend Trinkwasser, Snacks & Powerbank mitnehmen

Vor Ort – Organisation & Verhalten

Access Pass und Ticket griffbereit halten, digital oder ausgedruckt

Stellplatzanweisungen der Stewards befolgen; platzsparend zelten & parken

Besucher-, Park- und Campingordnung sind verpflichtend

Parkordnung: Fahrzeuge stehen in zwei Reihen, Zeltplatz dazwischen, Rettungsweg gegenüber

Rettungswege mit rot-weißem Band gekennzeichnet – unbedingt freihalten

Bei ungünstiger Wetterlage kann Parken und Zelten getrennt werden

Taxis & Mobilität

Taxistand am Busplatz und zusätzlich am alten Busplatz eingerichtet

Offizielle Taxis sind mit W:O:A-Aufkleber und Preisliste versehen

Keine Festpreise vereinbaren – bei Problemen Crew kontaktieren

Private Traktoren auf dem Gelände nicht mehr erlaubt

Wohnmobile & Schwerfahrzeuge

Fahrzeuge ab 3,5 t verursachen bei schlechtem Boden hohen Aufwand

Fahrzeuge ab 7,5 t müssen vorab angemeldet werden – keine Garantie auf Einlass

Wetter & Vorbereitung

Wettervorhersage ist durchmischt – aktuelle Infos über W:O:A-App beachten

Standortfunktion und Push-Nachrichten aktivieren

Regenfeste Kleidung, Sonnencreme und Abschlepphaken bereithalten