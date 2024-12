Weihnachtsmarkt Berlin 2024: Öffnungszeiten, Programm am Alexanderplatz & Lichtenberg & andere

Auch in diesem Jahr locken in Berlin zahlreiche Weihnachtsmärkte Besucher und Besucherinnen mit Glühwein, Punsch, gebrannten Mandeln und Schokofrüchten. Das große Angebot an Märkten in der Hauptstadt macht es aber nicht leicht, den Überblick zu behalten. Deshalb gibt diese Übersicht eine Orientierung über die beliebtesten Weihnachtsmärkte Berlins. Welche Märkte gibt es 2024, wann sind sie geöffnet und was bieten sie an Besonderheiten? Alle wichtigen Informationen zur festlichen Saison finden Sie hier.

Weihnachtsmarkt 2024 in Berlin am Alexanderplatz: Öffnungszeiten und Programm heute

Etwa 50 verschiedene Hütten gibt es am Alexanderplatz. Neben Essen und Getränken finden die Besucher hier auch weihnachtliche Geschenkideen und Fahrgeschäfte. Es gibt ein Karussell, Losbuden und ein Riesenrad. Die Kinder und Erwachsenen können außerdem Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen. Das Ganze findet vor der traditionellen Riesenpyramide statt, in der es Glühwein und Bratwürstchen gibt. Am Wochenende sitzen auch Turmbläser unter den sich drehenden Figuren. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt vom 25. November bis zum 26. Dezember 2024 von 11 bis 22 Uhr. Eine Ausnahme gibt es aber, am 24. Dezember hat der Weihnachtsmarkt nur bis 16 Uhr geöffnet. Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Termin: 25. November bis 26. Dezember 2024

Öffnungszeiten: 11 bis 22 Uhr, an Heiligabend nur bis 16 Uhr

Adresse: Alexanderplatz, 10178 Berlin

Eintritt: kostenlos

"Winterzeit" ist ein Rummelplatz: Weihnachtsmarkt 2024 in Berlin-Lichtenberg

Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee lockt mit Kirmes-Atmosphäre. Die Lichtenberger „Winterzeit“ ist Nachfolgerin des „Wintertraum“ beim Shoppingcenter Alexa, der seit 2017 nicht mehr stattfindet. Es gibt ein Riesenrad, eine Kinderachterbahn und viele weitere Fahrgeschäfte. Auch kulinarisch sind die Besucher und Besucherinnen gut versorgt. Egal ob süß oder herzhaft, bei den zahlreichen Hütten werden wohl die Meisten etwas finden. Jeden Mittwoch gibt es außerdem den "Kindertag", hier gibt es vergünstigte Preise für Fahrgeschäfte. Geöffnet bleibt der Weihnachtsmarkt bis zum 28. Dezember 2024.

Weihnachts-Rummel

Lichtenberger Winterzeit 2024

Termine

1. November bis 28. Dezember 2024

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 21 Uhr, geschlossen am 24. November und 24. Dezember 2024

Eintritt

Kostenlos

Weihnachtsmarkt 2024 in Berlin: Es gibt noch viel mehr attraktive Standorte

Die Zahl der Berliner Weihnachtsmärkte ist auch in diesem Jahr kaum überschaubar. Die Stadt hat deshalb auf ihrer Website eine Liste von Links erstellt, mit deren Hilfe sich die Besucher ein individuelles Programm in Eigenregie zusammenstellen können. Auch der dort veröffentlichte Lageplan ist interaktiv angelegt und sehr benutzerfreundlich.

Drei Veranstaltungen möchten wir dennoch herausheben, ohne die anderen damit abwerten zu wollen: Einen ganz neuen Weihnachtsmarkt und - für die besonders Ungeduldigen - die ersten Märkte des Jahres 2024.

Ein neuer Weihnachtsrummel für Köpenick - der Berliner Wintertraum erobert die Schnellerstraße

Ob eine gemütliche Fahrt im Riesenrad mit romantischer Aussicht, ein kinderfreundliches Karussell, spannende Geschicklichkeitsspiele oder actiongeladene Attraktionen für Adrenalinliebhaber – der neue Berliner Weihnachtsrummel hält für jede Altersgruppe das Passende bereit.

Weihnachtsmarkt

Köpenicker Wintertraum 2024

Termine

8. November bis 29. Dezember 2024

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 23 Uhr, Sonntag und Feiertage von 12 bis 21 Uhr, 25. und 26. Dezember von 13 bis 21 Uhr, geschlossen am 24. November und 24. Dezember

Eintritt

Kostenlos

Weihnachtsmarkt 2024 in Berlin für Ungeduldige: Zwei Tipps für Leute, die es nicht erwarten können

Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt und Winterwelt am Potsdamer Platz 2024

Termine

Winterwelt: 1. November 2024 bis 1. Januar 2025

Weihnachtsmarkt: Noch nicht bekannt

Öffnungszeiten

Noch nicht bekannt

Eintritt

Noch nicht bekannt

Weihnachtsmarkt

Christmas Avenue 2024

Termine

LGBTQIA Winterdays vom 8. bis 23. November 2024, Christmas Avenue vom 25. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag von 15 bis 22 Uhr

Eintritt

Noch nicht bekannt

Hinweis

Zutritt ab 16 Jahren