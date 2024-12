Weihnachtsmarkt Dortmund 2024: Öffnungszeiten, Programm, Anfahrt und alle Infos

Die Weihnachtsstadt in Dortmund zählt zu den größten Weihnachtsmärkten Europas. 2024 hat der Weihnachtsmarkt bereits zum 125. Mal seine Pforten geöffnet. Ein Highlight in der Dortmunder Weihnachtsstadt ist Jahr für Jahr der Tannenbaum. Mit einer Höhe von 45 Metern gilt er als der größte Weihnachtsbaum der Welt. Über 28 Tage dauerte es, bis die 1200 Rotfichten ineinander gesteckt und mit über 120.000 LED-Lichtern versehen wurden. Auf der Spitze des Baumes befindet sich zudem noch ein vier Meter großer Engel.

Für den 125. Dortmunder Weihnachtsmarkt wurden außerdem acht neue Lichtinstallationen angekündigt, welche die historische Entwicklung Dortmunds beleuchten. Die Motive entlang der Kampstraße führen die Besucher der Dortmunder Weihnachtsstadt durch verschiedene Epochen der Stadtgeschichte – von ihrer Zeit als Hansestadt über die industrielle Kohlenförderung bis hin zur modernen Technologiestadt. Die Installationen sollen das festliche Ambiente ergänzen und eine visuelle Zeitreise durch Dortmunds Wandel bieten.

Was steht sonst noch alles beim Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024 auf dem Programm? Wie liegen die Öffnungszeiten und auf welchem Weg gelangt man am besten in die Weihnachtsstadt? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos für Sie parat.

Weihnachtsmarkt in Dortmund: Öffnungszeiten heute - Dortmunder Weihnachtsstadt 2024

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist 2024 vom 21. November bis zum 30. Dezember geöffnet und lädt Besucher dazu ein, in die vorweihnachtliche Stimmung einzutauchen. Über 300 Stände bieten eine Vielfalt an Weihnachtsartikeln, Kunsthandwerk und Speisen. Ein besonderes Highlight ist der festlich beleuchtete Weihnachtsbaum in der Innenstadt.

In diesem Zeitraum gelten folgende reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Die Glühwein- und Imbissstände bleiben täglich etwa eine Stunde länger geöffnet und ermöglichen so einen entspannten Ausklang des Marktbesuchs.

An einigen Feiertagen gelten spezielle Öffnungszeiten:

24. November und 25. Dezember: Der Markt bleibt geschlossen.

24. Dezember (Heiligabend): Einige Stände öffnen von 11 bis 14 Uhr.

26. Dezember: Geöffnet von 12 bis 21 Uhr.

27. bis 30. Dezember: Die Öffnungszeiten sind hier regulär von 11 bis 21 Uhr.

Programm beim Dortmunder Weihnachtsmarkt 2024

Neben den kulinarischen Ständen, den Lichtinstallationen und dem weltgrößten Weihnachtsbaum haben sich die Veranstalter um einige weitere Attraktionen für den Weihnachtsmarkt in Dortmund gekümmert. Diese Programmpunkte sind für die Weihnachtsstadt 2024 geplant:

25. November 2024

18 Uhr: Offizielle Eröffnung der Weihnachtsstadt Dortmund inklusive Einschalten der Beleuchtung am Weihnachtsbaum.

25. November bis 30. Dezember 2024

Theater der Magie: „Salasas Theater der Magie“ ist am größten Weihnachtsbaum der Welt zu sehen und bietet eine Zaubershow mit verschiedenen Illusionen. Der Eintritt ist aufgrund der Unterstützung der Weihnachtsstadt Dortmund und ihrer Sponsoren auch 2024 kostenfrei. Die Vorstellungen finden täglich um 16.30 und 17.45 Uhr statt.

Weihnachtsdorf mit Back- und Bastelstube: Das Weihnachtsdorf in Dortmund ist ein beliebtes Ziel für Familien. Vom 25. November bis 23. Dezember können Kinder ab 4 Jahren mit dem Weihnachtsmann, Engeln und Backwichteln Geschenke basteln und Kekse backen. Der Eintritt kostet 2,50 Euro und es gibt auch die Möglichkeit, das Christkind anzurufen. Montag bis Freitag hat das Weihnachtsdorf immer von 9.15 bis 16.45 Uhr geöffnet. Samstags liegen die Öffnungszeiten zwischen 10.30 und 16.45 Uhr und sonntags zwischen 12 und 16.45 Uhr. Jeden Montag von 16 bis 18 Uhr besucht BVB-Maskottchen Emma das Dorf. Mittwochs und samstags von 15 bis 17 Uhr ist immer Weihnachtsdorf-Maskottchen Siegi vor Ort.

Woitchak’s Kaspertheater: In dem historischen Gebäude auf der Nordseite der Reinoldikirche wird auch in diesem Jahr das Puppentheater Woitchak’s Kaspertheater angeboten. Vom 25. November bis zum 30. Dezember ist der Kasper täglich in der Weihnachtsstadt zu Gast. An Werktagen sind die Aufführungen um 15 und 17 Uhr, samstags und sonntags zusätzlich um 11 Uhr. Das Kaspertheater wird seit sieben Generationen betrieben und führt traditionelle Kasperstücke mit handgefertigten Puppen aus Hohnstein auf. Die Dauer jeder Vorstellung beträgt etwa 20 Minuten, unabhängig vom Wetter.

Selfie Point: 2024 ist der Selfie-Point von Radio 91.2 wieder an der Ecke Balkenstraße/Wißstraße in der Weihnachtsstadt zu finden. Besucher können dort ein Foto mit dem Weihnachtsbaum machen und sich so die Chance auf eine Reise im Wert von 4000 Euro sichern. Der QR-Code für die Teilnahme ist auf einem Banner vor Ort abgebildet.

Für mehr Orientierung bietet die offizielle Website der Dortmunder Weihnachtsstadt übrigens einen Plan mit den verschiedenen Ständen an.

Anfahrt zum Weihnachtsmarkt in Dortmund

Die Dortmunder Weihnachtsstadt erstreckt sich auch 2024 wieder über mehrere zentrale Orte der Stadtmitte. Dazu gehören der Hansaplatz, die Reinoldikirche, der Alte Markt, die Kleppingstraße, der Platz von Leeds, der Willy-Brandt-Platz, der Platz von Netanya sowie die Petrikirche.

Da die Standorte gut erreichbar sind, dürfte sich die Anreise recht unkompliziert gestalten. Der Dortmunder Hauptbahnhof liegt nur wenige Minuten zu Fuß entfernt, was die Anreise aus dem Umland bequem macht. Der Weihnachtsbaum ist in etwa zehn Gehminuten vom Bahnhof aus zu erreichen.

Für Besucher, die mit dem Auto kommen möchten, ist es ratsam, etwas Zeit für die Parkplatzsuche einzuplanen. Besonders zu den Stoßzeiten können die Parkplätze in der Nähe begrenzt sein. Die Parkleitsysteme in der Innenstadt bieten jedoch Orientierung. Zudem stehen mehrere Parkhäuser und Park&Ride-Parkplätze zur Verfügung. Für Busunternehmen werden kostenlose Busparkplätze zur Verfügung gestellt, die nur knapp fünf Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt sind.