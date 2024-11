Weihnachtsmarkt in Essen 2024: Öffnungszeiten und Programm

Auch dieses Jahr wurde die Innenstadt von Essen zur Weihnachtszeit wieder in einen bunten Markt verwandelt. Denn im November und Dezember findet wieder der internationale Weihnachtsmarkt 2024 in Essen statt. Unter anderem sollen Glühwein, gebrannte Mandeln und ein Riesenrad bei Besucherinnen und Besuchern fünf Wochen lang für Weihnachtsstimmung sorgen. Vor allem das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Dieses Jahr wurde der Markt vom Reiseportal „European Best Destinations“ nämlich als „Best Sustainable Christmas Market in Europe“ ausgezeichnet. Auf dem Markt wird mit verschiedenen Maßnahmen dafür gesorgt, dass Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Beispielsweise ist der Strom ausschließlich grün, es gibt kein Einweggeschirr und die Händlerinnen und Händler haben faire Produkte mit einer guten Ökobilanz im Angebot.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Essen 2024 statt? Welche Stände sind dort zu finden? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Internationaler Weihnachtsmarkt Essen 2024: Öffnungszeiten heute

Der Weihnachtsmarkt in Essen hat bereits am 15. November 2024 begonnen und endet schließlich am 23. Dezember 2024. Geöffnet ist immer Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr und Freitag bis Samstag von 11 bis 22 Uhr. Dabei gibt es ein paar Ausnahmen. Am 15. Dezember ist verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt, am 17. November ist geschlossen wegen des Volkstrauertags und am 24. November war geschlossen wegen des Totensonntags.

Programm und Stände auf dem Weihnachtsmarkt Essen 2024

Der internationale Weihnachtsmarkt erstreckt sich über mehrere Plätze und Straßen der Essener Innenstadt. An den folgenden Orten finden Sie die Stände:

Willly-Brandt-Platz

Kettwiger Straße / Theaterplatz

Kettwiger Straße / Burgplatz / Friedensplatz

Markt / Porschekanzel / Mittelaltermarkt

Kennedyplatz

Auf dem Markt gibt es eine Auswahl von über 170 Ständen. Darunter befinden sich: Glühweinstände, Imbissbuden, Süßigkeitenstände und mehr. Außerdem werden natürlich auch Artikel wie Weihnachtsdekorationen, Wollwaren, Kunsthandwerk, Düfte oder Lederwaren angeboten. Neben den herkömmlichen Buden und Ständen gibt es auch Fahrgeschäfte wie das Kinderkarussell. Fester Bestandteil im Programm sind zudem die Aktionstage. Am Dienstag ist Studententag und am Mittwoch Familientag.

Ein Highlight ist jedes Jahr das Riesenrad auf dem Burgplatz, auf welchem man die Innenstadt und den Weihnachtsmarkt überblicken kann. Für die weihnachtliche Stimmung gibt es zudem den Weihnachtsbaum auf dem Willly-Brandt-Platz.

Für Geschichtsfans gibt es außerdem den Mittelaltermarkt auf dem Flachsmarkt. Dort können Besucherinnen und Besucher in die Vergangenheit eintauchen, denn die Standbetreiber tragen mittelalterliche Gewänder und auch die Musiker sind dem Zeitalter entsprechend gekleidet. Es gibt auch musikalische Programmpunkte von Martinus dem Barden, von „Die Musici“ und von „Die wirren Köpfe“.

Eine weitere Attraktion des Essener Weihnachtsmarkts ist der Lichterglanz. Über dem Kennedyplatz ist ein Netz aus tausenden LEDs gespannt und überall auf dem Markt verteilt findet man illuminierte Tiere sowie den Weihnachtsbriefkasten.