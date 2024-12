Weihnachtsmärkte 2024 in Hamburg 2024: Öffnungszeiten und Programm

Hamburg bietet zur Vorweihnachtszeit 2024 eine Vielzahl an Weihnachtsmärkten. Jeder Markt hat seine eigenen Schwerpunkte, von traditionellem Kunsthandwerk bis hin zu ausgefallenen kulinarischen Angeboten. Im Fokus steht dabei häufig der bekannte Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus, der sich Jahr für Jahr bei Einheimischen und Touristen großer Beliebtheit erfreut.

Welche Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr statt? Was bieten sie an und wie sehen die Öffnungszeiten aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in Hamburg 2024 haben wir hier für Sie.

Weihnachtsmarkt am Rathaus in Hamburg: Öffnungszeiten heute und Programm 2024

Der historische Weihnachtsmarkt auf dem Hamburger Rathausmarkt ist nicht nur einer der bekanntesten in der Region, sondern auch eine der meistbesuchten Attraktionen in der Adventszeit. Mit jährlich rund drei Millionen Besucherinnen und Besuchern zählt er zu den meistbesuchten Weihnachtsmärkten in Deutschland.

Der Weihnachtsmarkt am Rathaus findet in diesem Jahr vom 25. November bis zum 23. Dezember 2024 statt. Die Marktstände sind täglich geöffnet:

Montag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr (Gastro ist immer bis 23 Uhr geöffnet)

Der von Roncalli veranstaltete Markt findet unter dem Motto „Kunst statt Kommerz“ statt. Anstelle von Plastikspielzeug und Popcorn gibt es hier traditionelles Handwerk und den beliebten Rathaus-Glühwein, dessen Rezept eigens für den Markt entwickelt wurde. Der Weihnachtsmarkt am Rathaus wird zudem vollständig mit Ökostrom betrieben und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit.

Programm-Highlights sind die Spielzeuggasse, in der liebevoll gestaltetes Spielzeug aus aller Welt angeboten wird, die Spezialitätengasse mit allerlei Speisen und der fliegende Weihnachtsmann. Der fliegende Santa schwebt täglich mit seinem Schlitten über den Markt und erzählt die Geschichte von Rudolf dem Rentier. Für musikalische Untermalung sorgt ein Bläserquartett, das täglich außer samstags weihnachtliche Melodien spielt.

Hier sind alle wichtigen Informationen nochmal im Überblick:

Termin : 25. November bis 23. Dezember 2024

Öffnungszeiten : Mo. - So. 11 bis 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr)

Adresse : Rathausmarkt, Hamburg

Eintritt : kostenlos

Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg 2024: Besuch vom Nikolaus

Der Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg, auch „Weißerzauber“ genannt, befindet sich direkt an der Binnenalster. Die weißen Pagodenzelte und eine Lichtinszenierung, die sich an die Architektur der Umgebung anlehnt, prägen das Erscheinungsbild des Marktes. Von hier aus bietet sich ein Blick auf die Alstertanne und die beleuchtete Innenstadt.

Ein besonderes Merkmal des Marktes ist das nostalgische Riesenrad aus dem Jahr 1899, das eine Aussicht auf die Umgebung ermöglicht. Das Angebot umfasst Kunsthandwerk, Schmuck, Spielzeug und weihnachtliche Dekoration. Kulinarisch werden unter anderem Glühwein, Feuerzangenbowle, Bratwurst, Zimtgebäck und geröstete Mandeln angeboten.

Der Weihnachtsmarkt am Jungfernstieg ist vom 18. November bis zum 23. Dezember 2024 zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag: 11 - 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 - 22 Uhr

Für die Kinder besucht am 6. Dezember der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Er beginnt mit seiner Begrüßung ab 16.30 Uhr. Kinder, die ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vortragen, erhalten vom Nikolaus eine Überraschung.

Hier sind alle wichtigen Infos nochmal aufgelistet:

Termin : 18. November bis 23. Dezember 2024 (geschlossen am 24. November)

Öffnungszeiten : Mo. - So.: 11 bis 21 Uhr, Fr. & Sa.: 11 -22 Uhr

Adresse : Jungfernstieg, Hamburg

Eintritt : kostenlos

Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt: Ein Dorf im Lebkuchen-Stil

Der Weihnachtsmarkt am Gänsemarkt rund um das Lessingdenkmal präsentiert sich als Lebkuchendorf mit liebevoll gestalteten Holzhäuschen. Hier finden Besucher neben Kunsthandwerk vor allem Naturkosmetik und Bio-Produkte.

Kulinarisch werden dort Klassiker wie Bratwurst, Flammkuchen, Spanferkel sowie Gans am Spieß mit Knödeln und Rotkohl angeboten. Durch seine zentrale Lage ist der Markt für viele Hamburger ein beliebter Treffpunkt.

Die Stände am Gänsemarkt haben seit dem 18. November geöffnet und schließen am 23. Dezember 2024. Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

Montag bis Sonntag: 11 bis 21 Uhr (Gastronomie ist immer bis 23 Uhr geöffnet)

Hier sind nochmal alle relevanten Daten im Überblick:

Termin : 18. November bis 23. Dezember 2024 (geschlossen am 24. November)

Öffnungszeiten : Mo. - So.: 11 bis 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr geöffnet)

Adresse : Gänsemarkt, Hamburg

Eintritt : kostenlos

Weihnachtsmarkt an der St.-Petri Kirche: Auch nach Weihnachten noch geöffnet?

Der Weihnachtsmarkt an Hamburgs ältester Kirche bietet eine familiäre Atmosphäre und eine stimmungsvolle Kulisse. Die geschmückten Holzhütten und echten Tannen sorgen für einen nordischen Flair.

In den Buden werden hochwertige Spielzeuge, Kunsthandwerk und Dekorationsartikel angeboten. Kulinarisch locken Glühwein, Punsch, gebrannte Mandeln und Bratwurst. Ein Highlight ist das Schaufenstertheater, das die Geschichte von Bethlehem mit beweglichen Figuren und Bühnenbildern erzählt.

Der Markt an der historischen Kirche ist vom 21. November bis 28. Dezember 2024 geöffnet und schließt damit später als viele andere Weihnachtsmärkte in Hamburg. Allerdings hat der Markt jede Woche nur donnerstags bis sonntags geöffnet. Hier sind die Öffnungszeiten im Überblick:

Mo. bis Mi.: geschlossen

Do. bis So.: 10.30 - 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr)

Auch hier sind für den St.-Petri-Weihnachtsmarkt alle wichtigen Besucherinfos noch einmal aufgelistet:

Termin : 21. November bis 28. Dezember 2024 (geschlossen am 24. November, 24.+25. Dezember)

Öffnungszeiten : Mo. – So.: 11 bis 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr geöffnet)

Adresse : Kreußlerstrasse 6, Hamburg

Eintritt : kostenlos

Weihnachtsmarkt am Gerhardt-Hauptmannplatz: Schlendern im Winterwald

Der Weihnachtsmarkt am Gerhart-Hauptmann-Platz findet vom 21. November bis 23. Dezember 2024 statt und bietet eine stimmungsvolle Weihnachtsdorf-Aura. Zahlreiche Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeiten und bieten neben handgefertigten Geschenken auch weihnachtliche Stärkungen an, wie Glühwein und Bratäpfel.

Besonders auffällig sind die großen Attraktionen des Marktes: eine Weihnachtskrippe, das Nostalgiekarussell sowie eine festlich geschmückte Tanne mit tausenden Kerzen. Auch der Weihnachtsmann begrüßt hier die Hamburger Kinder.

Die Öffnungszeiten sehen wie folgt aus:

Mo. bis Sa.: 11 - 21 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr)

So.: geschlossen

Alles Wichtige noch einmal in der Übersicht:

Termin : 21. November bis 23. Dezember 2024 (geschlossen am 24. November)

Öffnungszeiten : Mo. - So.: 11 bis 21 Uhr (Gastro bis 23 Uhr geöffnet)

Adresse : Gerhart-Hauptmann-Platz 14, Hamburg

Eintritt : kostenlos

Neben den hier vorgestellten Hamburger Weihnachtsmärkten im Jahr 2024 gibt es noch weitere Märkte. Alle Orte mit Ständen und Attraktionen zur Weihnachtszeit in Hamburg sind online auf der Stadt-Website zu finden.