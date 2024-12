Weihnachtsmärkte Hannover 2024: Öffnungszeiten und Programm

Öffnungszeiten:

Die Weihnachtspyramide am Kröpcke ist vom 25. November 2024 bis zum 30. Dezember 2024 geöffnet. Die Öffnungszeiten im Überblick: 25.11.-23.12. von 11 bis 21 Uhr, am 24.12. von 11 bis 14 Uhr, am 26.12. von 13 bis 18.30 Uhr und am 27.12. bis 30.12. von 11 bis 21 Uhr. Am 25.12. findet kein Markt statt.