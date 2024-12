Weihnachtsmärkte Münster 2024: Öffnungszeiten und Programm

In der Adventszeit werden die Bogengänge und der Prinzipalmarkt in Münster wieder beleuchtet und öffnen ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes. Doch nicht nur dort kommen Sie auf ihre Kosten. Ganze sechs Weihnachtsmärkte laden in Münster zum Bummeln ein. Es erwarten Sie dort diverse Konzerte, Ausstellungen und ein Kirchenprogramm. Außerdem können Sie an Adventsführungen durch die Stadt teilnehmen, die über Münsters Traditionen berichten.

Welche Weihnachtsmärkte können Sie in Münster besuchen? Was kann man auf den jeweiligen Märkten bestaunen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus: Programm und Öffnungszeiten heute

Der Markt rund um das Rathaus in Münster ist der größte der sechs Märkte. Er zeichnet sich vor allem durch Stände voller Spielzeug, Schmuck und Kunsthandwerk aus.

Termin und Öffnungszeiten:

Vom 25. November 2024 bis zum 23. Dezember 2024 findet der Markt am Rathaus statt. Montag bis Donnerstag ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist 11 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag schließlich wieder 11 bis 20 Uhr.

Programm:

An etwa 90 Ständen können Besucherinnen und Besucher weihnachtliche Waren wie Kunsthandwerk und Geschenke kaufen. Zudem finden sich für Fahrgeschäft-Begeisterte zwischen den Ständen Karusselle. Auch eine Fotobox ist auf dem Markt zu finden. Kulinarisch ist unter den zahlreichen Ständen auch einiges dabei. Von Baumstrietzel und anderen Süßwaren bis hin zu Langos ist alles vertreten. Auch Glühwein kommt natürlich nicht zu kurz.

Anreise:

Sollten Sie mit dem Auto anreisen, stehen verschiedene Parkplätze im Umkreis zur Verfügung. Auf der Website des Veranstalters finden Sie das Parkleitsystem. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können Sie den Markt erreichen. Die Straßen- und Busverbindungen können Sie ebenfalls auf der Veranstaltungs-Website ansehen. Zudem besteht die Möglichkeit, bei der Taxizentrale Münster einen Wagen zu bestellen.

Weihnachtsmarkt am Aegidiimarkt

Nur wenige Gehminuten vom Rathaus entfernt finden Sie den Weihnachtsmarkt am Aegidiimarkt. Neben zahlreichen Verkaufsständen sind auch die Krippe, die Holzpyramide mit Glockenspiel und die Märchenwelt einen Besuch wert.

Termin und Öffnungszeiten:

Der Markt findet vom 25. November 2024 bis zum 23. Dezember 2024 statt. Sonntags bis donnerstags ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Programm:

Angeboten werden auf dem Markt am Aegidiimarkt Waren aus Holz und Wolle, Keramikwaren und Spielzeug sowie Schmuck und regionale Spezialitäten. Zudem wird das Angebot durch Kunsthandwerk und Kleidung ergänzt. Der Aegidiimarkt lädt vor allem aber dazu ein, einen Märchenspaziergang über das Gelände zu machen. Dabei werden jeden Tag sieben Märchenfiguren verstecken. Diese sollen Sie alle finden und sich jeweils einen Stempel dafür abholen. Haben Sie alle Stempel beisammen, können Sie sich am Stand mit dem „bösen Wolf“ eine kleine Überraschung abholen.

Anreise:

Auch bei diesem Markt gibt es die Möglichkeit, mit dem Auto, Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Vor allem für diesen Markt ist die Parkplatzsituation ideal, wodurch man den Markt als Start- oder Endpunkt nutzen kann.

Lichtermarkt an der St. Lamberti Kirche

Auf dem Lichtermarkt beim Kirchplatz der St. Lamberti Kirche befinden sich dieses Jahr fast 30 Stände. Geprägt ist der Markt durch den Verkauf von Kunsthandwerk und dem gastronomischen Angebot.

Termin und Öffnungszeiten:

Vom 25. November 2024 bis zum 22. Dezember 2024 sind die Tore des Lichtermarkts offen. Sonntag bis Donnerstag kann man den Markt von 11 bis 20 Uhr besuchen. Freitag und Samstag ist dies von 11 bis 21 Uhr möglich.

Giebelhüüskesmarkt

An der Münsteraner Liebfrauenkirche, auch Überwasserkirche genannt, findet zur Weihnachtszeit der Giebelhüüskesmarkt statt. Mit Blick auf die erleuchteten Türme des St.-Paulus-Doms findet man Handwerkskunst, diverse Leckereien und viel studentisches Flair.

Termin und Öffnungszeiten:

Vom 27. November 2024 bis 22. Dezember 2024 kann man den Giebelhüüskesmarkt besuchen. Sonntag bis Donnerstag ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag hingegen kann man den Markt von 11 bis 21 Uhr besuchen.

Kiepenkerl

Zwischen Fachwerkhäusern rund um das Denkmal des münsterschen Kiepenkerls findet ein Weihnachtsmarkt statt. Dort können Sie das Ambiente inmitten eines Weihnachtsdorfes genießen.

Termin und Öffnungszeiten:

Vom 25. November 2024 bis zum 23. Dezember 2024 findet der Markt am Kiepenkerl statt. Auch hier ist Sonntag bis Montag von 11 bis 20 Uhr geöffnet und Freitag bis Samstag eine Stunde länger, also 11 bis 21 Uhr.

X-MS Weihnachtsmarkt

Auf dem Harsenwinkelplatz direkt an der Skulptur „Kirschensäule“ von Thomas Schütte befindet sich der X-MS Weihnachtsmarkt.

Termin und Öffnungszeiten:

Der X-MS Weihnachtsmarkt findet vom 25. November 2024 bis zum 23. Dezember 2024 statt. Geöffnet ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr und freitags bis samstags 11 bis 21 Uhr.

Programm:

Auf dem X-MS Markt liegt das Augenmerk auf den Werten lokal, regional und nachhaltig. Deswegen sind die Stände genau ausgewählt und es gibt beispielsweise kein Einweggeschirr. Zudem soll der Markt zum Verweilen einladen und familienfreundlich sein. Geboten wird ein Konzept aus Ausstellern, Gastronomen und Veranstaltungen. Dafür zeigen regionale Kreative, Künstler, Kunsthandwerker und Manufakturen ihre zeitgemäßen Produkte. Auch das Speise- und Getränkeangebot ist lokal.