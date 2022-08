Deutscher Diplomat in Brasilien unter Mordverdacht

Der 60-Jährige und sein Ehemann lebten scheinbar gut im Reichenviertel von Rio de Janeiro. Dann starb der Ehemann. Und es entwickelte sich ein wahrer Krimi.

Das kleine Fenster zur Flucht hat der 60-Jährige entschlossen genutzt. Weil eine Richterin angeordnet hatte, den Tatverdächtigen wegen einer angeblich abgelaufenen Frist aus der Haft zu entlassen, schnappte er sich seinen Reisepass, stieg in Rio de Janeiro ungehindert ins Flugzeug und landete inzwischen in Frankfurt. Für die brasilianischen Behörden ist das eine Blamage, für die deutschen Behörden allerdings auch. Nun will Brasiliens Justiz den deutschen Diplomaten per internationalem Haftbefehl durch Interpol suchen lassen, sagte Richter Gustavo Kalil. Der Fall wird damit immer undurchsichtiger.

Rückblende: Der Diplomat und sein belgischer Ehemann lebten in einer wunderschönen Wohnung in Ipanema, im Viertel der Reichen, Mächtigen und Einflussreichen in Rio de Janeiro. Nun ist der Ehemann tot und der Diplomat steht unter Mordverdacht. Der Fall sorgt in der Olympiastadt von 2016 für einiges Aufsehen. Ob es allerdings ein Mordfall ist, wie brasilianische Medien unter Berufung auf lokale Berichterstatter spekulieren, oder ein Unfall – wie es der Diplomat behauptet –, ist völlig unklar.

Die Ermittler stießen im Fall des Diplomaten in Rio auf Widersprüche

Für den Diplomaten ist die Lage dramatisch: Er hat nicht nur seinen Partner verloren, mit dem er seit 23 Jahren verheiratet ist. Die brasilianischen Medien berichteten auch ausführlich über sein Privatleben, stocherten in der Intimsphäre des Paares herum und spekulierten bereits über Sado-Maso-Praktiken. Auch wenn der Diplomat unschuldig sein sollte – sein Ruf scheint für immer zerstört. Tatsache ist, dass die Leiche des Ehemanns wohl mehr als 30 Verletzungen aufwies. Der Tatverdächtige selbst erklärte gegenüber den Behörden, sein Lebensgefährte sei betrunken gestürzt. Chatverläufe und ein versandtes Foto sollen diese Version stützen. Sein Mann habe wieder getrunken, soll der Tatverdächtige in einer Nachricht geschrieben haben. „Ganz plötzlich stand er auf, rannte los und fiel dann hin“, berichtete der Deutsche zudem der Polizei.

Doch die Behörden sind misstrauisch. Sie ließen die Ereignisse nachstellen und filmten den Tatverdächtigen, wie er die Geschehnisse erklärt. Sie verglichen zudem die Aussagen mit den Ermittlungsergebnissen und stießen auf Widersprüche.

Laut der Zeitung O Globo habe eine Sekretärin des Tatverdächtigen versucht, Blut zu entfernen, hieß es überdies. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass er seinen Mann tatsächlich erschlagen hat. Dass der Diplomat das Land verlassen hat, werten sie als eine Art Schuldeingeständnis. Seine Unterstützer dagegen halten das für den einzig richtigen Schritt: Sie haben keinerlei Vertrauen in die brasilianische Justiz und vermuten Homophobie.

Für den Diplomaten stand – und steht – einiges auf dem Spiel: Sollte er in Brasilien des Mordes überführt und verurteilt werden, drohen ihm zwölf bis 30 Jahre Haft. Es wäre ein dramatischer Absturz: aus dem Luxus einer Dachgeschosswohnung in Ipanema in der Nähe eines der schönsten Strände der Welt direkt in ein brasilianisches Gefängnis.

Seit Wochen verfolgen die brasilianischen Medien und damit die Öffentlichkeit den Fall intensiv, auch seine Reise nach Deutschland war ein großes Thema. Ist er also schuldig? Es gibt durchaus Indizien, die dagegen sprechen.

Laut Gerichtsmedizin wurden bei der Untersuchung der Leiche jedenfalls mehr als ein Dutzend Verletzungen am ganzen Körper festgestellt. Betroffen waren Arme, Beine, Gesicht, Kopf, Brust und auch das Gesäß. Als Todesursache vermuten die Ermittler eine Hirnblutung und Schädelprellungen – möglicherweise ausgelöst durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Ob mit bewusster Gewalt oder im Rahmen eines Sexspiels, ist nicht bekannt.

Die deutsche Vertretung ließ gleich nach der Verhaftung des Diplomaten wissen, das Konsulat arbeite eng mit den brasilianischen Behörden zusammen. Ob diese das nach der überraschenden Abreise des Deutschen weiterhin noch so bewerten, bleibt abzuwarten.