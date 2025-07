Mutmaßlicher Doppelmord - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Nach einem mutmaßlichen Doppelmord in einem Wald bei Wildeck im Landkreis Hersfeld-Rotenburg hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Sie riefen vor allem Besucher eines Feuerwehrfestes im nahen Richelsdorf dazu auf, verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen aus der Nacht vom 28. auf den 29. Juni zu melden. Dabei gehe es vor allem um ein motorisiertes Zweirad mit Anhänger und mögliche Videoaufzeichnungen aus der Tatnacht, teilten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fulda mit.

Ein 67-jähriger Mann und eine 63 Jahre alte Frau aus Wildeck waren am 30. Juni tot in einem Waldgebiet entdeckt worden. Ein 50 Jahre alter Mann wurde festgenommen, er sitzt unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft. Weitere Details zu dem Verbrechen sind bislang nicht bekannt, auch nicht, in welcher Beziehung der Verdächtige zu den Opfern stand.