Nach Leichenfund in Sindelfingen - Verdächtiger festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Der 46 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Konstanz stehe unter dringendem Verdacht, für den Tod der 38-jährigen Frau verantwortlich zu sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann aus der Ukraine sei nach seiner Festnahme wegen des Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorgeführt worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Leiche der Frau wurde Ende Mai von Arbeitern in einem Waldgebiet bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) gefunden. Die 38-Jährige war Ende Februar zuletzt lebend gesehen worden und galt seit Anfang März offiziell als vermisst. Eine Obduktion hatte ergeben, dass die Russin durch Gewalteinwirkung ums Leben gekommen war. Details nannte ein Polizeisprecher nicht. Opfer und Tatverdächtiger kannten sich nach Angaben der Polizei persönlich. In welcher Beziehung sie genau zueinander standen, gab der Sprecher ebenfalls nicht an.