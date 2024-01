Sirius-Mörder: Über den Fall gibt es nun eine Doku

Eine SWR-Doku rollt den Fall des Sirius-Mörders neu auf. Hatte der Täter aus Baden-Baden seine Finger auch bei weiteren mysteriösen Todesfällen im Spiel?

Der sogenannte Sirius-Fall ist in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen: Er soll eine Frau zum Suizid überredet haben, um von der Lebensversicherung zu profitieren. Die Frau überlebte durch Zufall, der bizarre Fall sorgte für Schlagzeilen. Doch wo hatte Gaster seine Finger noch im Spiel? Im Umfeld des Betrügers Fred Gaster gab es in den späten 1970ern und frühen 1980ern weitere rätselhafte Todesfälle. Ein Film vom SWR rollt den Sirius-Fall neu auf.

Sirius-Fall: Was passierte damals?

Der Sirius-Fall ist kaum zu glauben: Die Sekretärin Heidrun T. aus Bad Wildbad lernte 1973 in einer Diskothek den vier Jahre älteren Fred Gaster aus Baden-Baden kennen und freundete sich mit ihm an. Er gab sich als Heilpraktiker, Privatdozent und Doktor der Psychologie aus und führte tiefe Gespräche mit der jungen Freundin. Eines Tages erklärte der Vertraute der 28-Jährigen, dass er in Wahrheit vom Stern Sirius komme, wo sie nach ihrem Tod als Seelenwesen mit ihm leben könnte. Sie glaubte Gaster.

Daraufhin nutzte Gaster das Vertrauen aus und lässt sich Tausende D-Mark von der manipulierten Freundin geben - angeblich für Meditationsunterricht bei einem Mönch. Außerdem soll sie eine Lebensversicherung abschließen und ihre irdische Existenz beenden, um auf dem Stern Sirius weiterzuleben. Der geplante Selbstmord soll aber wie ein Unfall aussehen: mit dem Föhn in der Badewanne.

Doch die Badewanne ist nicht ausreichend geerdet. Heidrun T. überlebt dank dieses Zufalles. Aber was ist mit Gaster? Der Bundesgerichtshof stand nun vor der schwierigen Frage, ob er die Frau lediglich zum Suizid angestiftet hatte, was nicht strafbar ist, oder ob er versucht hatte, einen Mord durch einen anderen zu begehen.

Der Gerichtshof entschied sich 1983 für Letzteres: Gaster hatte Heidrun T. zum Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Fred Gaster wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Der Fall ist in der Rechtsprechung so einzigartig, dass er zum regelrechten Klassiker im Jura-Studium geworden ist.

Doch der Sirius-Fall scheint nicht bei Heidrun T. geendet zu haben: Ein Team des SWR ist bei Recherchen auf mindestens fünf rätselhafte Todesfälle im Umfeld des Täters gestoßen. War Gaster ein regionaler Serienmörder?

Sirius-Fall: Film rollt Fall neu auf

Die spektakuläre Recherche der SWR-Mitarbeiter Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider gibt es nun als Film unter dem Titel "Tödliche Verführung - Das Geheimnis des Sirius-Mörders". Die Vermutung: Möglicherweise hat Fred Gaster, der im Jahr 1996 verstorben ist, weitere Morde begangen, die bis heute nicht geklärt sind. Der Redakteur und die Archivarin des SWR werteten dafür Akten aus der Zeit aus, sprachen mit Zeitzeugen und konnten die damalige Ermittlerin Lilly Götz ausfindig machen und interviewen.

Die Ermittlerin fand Gaster schon damals auch in einem anderen Todesfall verdächtig: Dessen Frau hatte sich - kurz vor Heidrun T.s Beinahe-Suizid - selbst erschossen. Götz war als erste Ermittlerin am Tatort und hatte Zweifel, ob sich die Frau mit der Waffe selbst umgebracht hatte. Doch beweisen konnte sie nichts.

Die Recherche des SWR-Teams startete ursprünglich für einen Podcast, heißt es in der Doku. Marie-Claire Schneider fand alte Berichte im Archiv der Rundfunkanstalt, in denen bereits über weitere Taten von Gaster spekuliert wurde. Die Recherche weitete sich aus. Der Film lief am 25. Januar im SWR und ist als dreiteilige Doku-Serie in der ARD-Mediathek zu sehen.

Übrigens: Mindestens genauso rätselhaft wie der Sirius-Fall ist die Entführung und Ermordung von Maria Bögerl sowie der Mord an einer Mutter im Breisgau im Jahr 1990. Und eine mysteriöse Mord-Serie in der Region ist seit mehr als hundert Jahren ungelöst.